Unkarissa kymmeniä toimittajia erosi vastalauseena päätoimittajan erottamiselle

Unkarissa riippumattoman Index.hu-uutissivuston kymmenet toimittajat erosivat tehtävistään perjantaina vastalauseena sivuston päätoimittajan erottamiselle.

Index.hu on Unkarin luetuin uutissivusto ja Unkarin harvoja riippumattomia ääniä mediakentässä, joka yhä enenevässä määrin on pääministeri Viktor Orbanin liittolaisten valvonnassa.

Keskiviikkona uutissivuston päätoimittaja Szabolcs Dull erotettiin, koska hänen väitettiin vuotaneen sisäisiä asiakirjoja muille medioille. Perjantaina erosi puolestaan yli 80 uutissivuston toimittajaa, mikä on toimituksen ylivoimainen enemmistö.

Lausunnossaan toimittajat tuomitsivat Dullin erottamisen ”peittelemättömänä yrityksenä painostaa Indexiä”.

Perjantai-iltana noin 3 000 ihmistä saapui Budapestin keskustaan osoittamaan tukeaan Indexin toimittajille.

Maaliskuussa Orbania kannattava liikemies Miklos Vaszily osti puolet Indexin mainostoimintaa hoitavasta yrityksestä.

Viime vuosina Unkarissa useimmat riippumattomat viestimet ovat joko lopettaneet toimintansa tai niitä ovat ostaneet hallituksen liittolaiset.

