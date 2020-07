Vadelmasato on erinomainen, Ilolan tilalla poimitaan nättiä Muskokaa

– Vadelmia on runsaasti ja marjat ovat laadukkaita, Muurlassa vadelmia viljelevä Timo Malmikankare kertoo kesän mainiosta sadosta.

Vaikka sateinen talvi tuhosi paljon vadelman kasvustoa, selviytyneiden pensaiden kukinta onnistui hienosti ja pölytys oli täydellinen. Tilalla on omia mehiläisiä niin, että marjakauden alkaessa voitiin aloittaa myös hunajan pienimuotoinen keruu ja myynti.

Ilahduttavaa on myös se, että vadelmamatoja ei tänä vuonna ole puutarha- eikä metsävadelmissa.

– Tämä ei perustu tietoon, mutta voisikohan se johtua kesäkuun helteistä. Esimerkiksi kesä 2017 oli märkä ja kylmä ja 20:ta marjasta yhdessä tai kahdessa ei ollut matoa. Se oli täydellinen katastrofi.

Ilolan tilalla poimitaan parhaillaan pääsatoa, mutta marjoja riittää todennäköisesti elokuun puoliväliin. Suotuisassa, lämpimässä rinteessä kasvavien vadelmien poiminta aloitettiin heinäkuun 12. päivä.

Malmikankare on huomannut, että vadelma on haluttu marja. Muutama syy löytyy helposti.

– Terveysvalistus marjojen osalta sekä sosiaalinen media, jossa jaetaan marjavalistusta. En sano, että suosio on räjähtänyt, mutta se on kasvanut tasaisesti.

Tilan marjat myydään itsepoimijoille ja pieniä eriä myös poimittuna.

– Tällä hetkellä itsepoiminta kiinnostaa kaikkia. Eläkeläisiä, nuoria pareja, perheitä ja naisporukoita.

Tänä vuonna marjaa on paikoitellen niin runsaasti, että pensaan viereen voi parkkeerata jakkaran ja poimia istuvaltaan.

– Vadelma on sikäli mukava marja myydä, että laatu säilyy koko kauden samanlaisena, on pienempää ja isompaa marjaa.

Sadetta ja aurinkoa on ollut sopivassa suhteessa. Vesi on pulskistanut marjat, lämpö kypsyttänyt ja aurinko tuonut makeutta.

Timo Malmikankare viljelee vadelmaa Ilolan tilalla toisessa polvessa vanhempiensa jalanjäljissä. Vanhemmille vadelmat olivat harrastus ja sitä se on hänellekin.

Kun Malmikankare jäi viisi vuotta sitten eläkkeelle Rajavartiolaitokselta Turusta, hän lunasti tilan perikunnalta ja perehtyi viljelyyn.

– Pinta-alaa on vajaa puoli hehtaaria. Se on sopivan kokoinen. Asiakkaat tulevat lähiympäristöstä plus mökkiläisiä Turusta ja Helsingistä asti. En suunnittele laajentamista ammattimaiseksi, sillä silloin harrastuksenomaisuus häviäisi.

Malmikankare on saanut Varsinais-Suomen Vadelmakerhon julkaiseman kirjasen Vadelmaa kantapään kautta .

Hän kertoo hymyillen oppaasta olleen paljon hyötyä.

– Mikään vuosi ei ole samanlainen. Jos yhdestä ongelmasta selviät, on toisena vuonna toinen edessä. Joka vuosi oppii uutta. Vadelmassa riittää harrastusta koko vuodeksi.

Malmikankareen vadelmalajike on Muskoka, jota jo vanhemmat viljelivät.

– Se on ainoa lajike, jota haluan viljellä. Marja on nätti, pyöreä ja makoisa.

Hän pitää vadelmista, mutta myös monista muista marjoista. Perheen omat vadelmat pakastetaan, hillotaan ja mehustetaan loppusadosta.

– Syön vadelmia kokonaisena karkkien sijaan, ja puolisoni Johanna loihtii niistä herkkuja, kuten jälkiruokia ja leivoksia.

Kasvutunnelit jatkavat satokautta

Koska vadelman kukinta-aika oli melko lyhyt, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ei ennusta satokaudesta kovin pitkää.

Vaikka vadelmien tulo avomaalta ehtyy, kotimaista vadelmaa on saatavilla myöhäiseen syksyyn kasvutunneleista.

Vadelman päälajikkeet ovat Ottawa, Muskoka ja Glen Ample. Satoa saadaan myös tutuista kotimaisista lajikkeista. Sellainen on Maurin Makea sekä uudemmat lajikkeet, kuten Tulameen ja Vajolet.

Kaikki lajikkeet tuottavat meheviä ja aromikkaita marjoja. Vadelman makuu korostuu jäätelön ja rahkan kanssa ja mustikan sekä mustaherukan parina vadelma nousee kuningattareksi.