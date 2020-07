Kemiönsaarelainen kouluratsastaja Anna von Wendt oli juuri aloittamassa kilpailupäivän kolmannen suorituksensa Vaskion Koivumäki Dressage Weekendissä. Ämyreistä alkoi sattumalta soida epäilemättä mielipiteet jakava, mutta kiistatta yksi JVG-yhtyeen läpimurtokappaleista Häissä.

– Nauroin niin paljon, kun kuulin sen, hymähti von Wendt kilpailun jälkeisessä haastattelussa.

35-vuotias urheilija on ratsastanut käytännössä aina, ”äitini varmaan sanoisi, että ennen kuin opin kävelemään”. Lauantain alkuillan tapahtumissa oli silti poikkeuksellisuutta hänellekin. Von Wendt ratsasti ensimmäistä kertaa kilpaa uuden hevosensa Sir Skyfallin kanssa.

Sir Skyfallilla riittää potentiaalia: se on kaikkien aikojen parhaiten nuorten hevosten MM-kilpailuissa sijoittunut suomalaisomisteinen hevonen. Vaskiolla se oli JVG:n kappaleen sanoin paikoin vähän jäissä. Tulokseksi muodostui 65,333 prosenttia.

– Kyllä tällä hevosella pitäisi tässä luokassa tuloksen alkaa seitsemällä. Se yllätti minut täysin pirueteissa, jotka menivät aivan pipariksi. Se on kuitenkin ymmärrettävää, kun hevonen on kilpaillut viimeksi käsittääkseni viime kesänä, von Wendt kertoi.

Kaksikko voi lohduttautua sillä, että – JVG:tä vähän muokaten – onneks heil on tatsii.

– Piruetteja ja muutamia muita juttuja lukuun ottamatta Skyfall oli tosi hyvä. Se on luonteeltaan kiva ja käyttäytyi hyvin. Ehkä kisajännitys vähän näkyi, hevonen tuntui olevan herkempi kuin normaalisti, von Wendt analysoi.

Entäpä kokenut ratsastaja itse: kuinka erilainen tilanne on se, kun uudella hevosella kilpailee ensimmäistä kertaa?

– Ainahan se jännittää, kun itselleen asettaa paineita. Kun ei yhtään tiennyt mitä odottaa, niin kyllähän se vähän jännitti, mutta ehdottomasti positiivisella tavalla.

Von Wendtillä puhaltavat hevosten osalta uudet tuulet. Vuosikaudet gp-tasolla hänen kanssaan kilpaillut Denzel on edelleen kuvioissa mukana, mutta sen tilalle on tulossa ja vähitellen jo tullutkin Sir Fashion.

Sir Fashion saapui Kemiönsaaren Björkbodaan keväällä, ja kisadebyytti on myös sen kanssa jo tehty. Suuremmat ympyrät saattavat kutsua sitä jo elokuun puolivälissä, kun Virossa järjestetään maailmancupin osakilpailu.

– Osallistumiseni sinne ratkeaa ensi viikolla. Se olisi matkallisesti sopivan lähellä, vaikkakin se tulisi aika nopeasti Sir Fashionin kanssa. Toisaalta olemme valmentajan kanssa puhuneet, että jossain vaiheessa se isompien kisojen debyyttikin pitää joka tapauksessa tehdä.

Von Wendt, Suomen mestari vuodelta 2016 ja hopeamitalisti 2017, luonnehti hiljattain Maaseudun Tulevaisuuden jutussa hevostilannettaan ihanteelliseksi. Mainittujen kolmen hevosen lisäksi kotitilalta löytyy vielä yksi nuorempi talentti nimeltään Schubert.

Menestymisen nälkä onkin nyt kova. Ratsastaminen on pääosassa, vaikka hän tekeekin myös maanviljelijän töitä sekä vapaa-ajan asuntojen vuokrausta.

Koivumäki Dressage Weekendistä von Wendtillä on pelkästään hyvää sanottavaa jo sijainnin puolesta.

– Kerrankin kisataan lähellä Björkbodaa, ei tarvitse ajaa pitkää matkaa. Ja ovathan järjestelyt hienot.

Loppukauden yksi kohokohdista on 18.–20. syyskuuta tapahtuva taistelu Suomen mestaruusmitaleista Mäntyharjun kunnassa. Saa nähdä, laulaako von Wendt vai joku muu sen kisan jälkeen seuraavaa: Siis faktahan se, et täs kunnas on vaa yks sheriffi. Ja se oon mä!

Hevoset hoidetaan, vallitsi korona tai ei

Koronavirus on pakollinen puheenaihe myös Anna von Wendtin kohdalla. Se muutti joiltain osin myös hänen suunnitelmiaan ja toimintatapojaan kevään aikana.

Von Wendt aloitti kilpailukauden jo helmikuussa Saksassa. Myöhemminkin siellä oli tarkoitus harjoitella, mutta se jäi väliin. Samoin kotimaan kilpailukauden aloitus venyi kesäkuun loppupuolelle.

Toisaalta muutokset eivät kuitenkaan olleet niin dramaattisia kuin monilla muilla eri lajien urheilijoilla.

– Kilpailla minun ei enää ollut Saksassa tarkoituskaan, ja kotipuolessa oikeastaan kaikki jatkui ihan normaalisti. Hevoset täytyy hoitaa ja treenata, oli koronavirus tai ei.

Kansainvälinen kilpailukalenteri meni sen sijaan uusiksi. Syksyn kohokohta Helsinki International Horse Show jouduttiin perumaan kokonaan, samoin ensi vuoden EM-kilpailut olympialaisten siirtämisen tieltä.