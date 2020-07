Valko-Venäjän presidentti Lukashenko kertoi toipuneensa oireettomasta koronatartunnasta

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko on omien sanojensa mukaan toipunut oireettomasta koronavirustartunnasta, valtiollinen uutistoimisto BelTA kertoi tiistaina.

– Minulla oli koronavirus tietämättäni, sillä minulla ei ollut minkäänlaisia oireita, Lukashenko sanoo.

Lukashenko kertoi asiasta maan johtaville turvallisuusviranomaisille tiistaisessa sisäministeriön turvallisuustapaamisessa.

– Pahoittelen ääntäni, sillä olen joutunut puhumaan paljon. Mutta ilmeisesti minulla on ollut koronatartunta. Tähän tulokseen lääkärit päätyivät eilen, Lukashenko kertoo.

Lukashenko on aikaisemmin väittänyt, että 97 prosenttia valkovenäläisistä koronatartunnan saaneista toipuu oireettomina.

– Luojan kiitos minä olin yksi oireettomista, Lukashenko toteaa.

https://eng.belta.by/president/view/belarus-president-recovers-from-asymptomatic-coronavirus-infection-132075-2020/

STT

Kuvat: