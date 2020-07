Vankilaan aiemmin palautettu Trumpin ex-asianajaja pääsee takaisin kotiarestiin

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entisenä asianajajana tunnettu Michael Cohen pääsee palaamaan jälleen kotiarestiin. Cohen siirrettiin takaisin vankilaan kaksi viikkoa sitten sen jälkeen, kun hänet oli jo kerran aiemmin päästetty kotiarestiin.

Newyorkilaistuomari Alvin Hellerstein päätti torstaina paikallista aikaa päästää Cohenin palaamaan kotiarestiin, koska arvioi vankilaan palauttamisen olleen Cohenin kirjoittamasta Trump-paljastuskirjasta kummunnut kostotoimi.

Cohenin asianajajat olivat ennen tuomarin päätöstä perustelleet, että Cohen passitettiin takaisin vankilaan, koska hän ei ollut suostunut pidättäytymään kirjan julkaisusta. Kirjan kerrotaan esittävän presidentin huonossa valossa.

Hellersteinin mukaan Cohenille esitetty ehto oli ilmaisunvapauden vastainen. Yhdysvaltain perustuslain ensimmäinen lisäys suojelee kansalaisten ilmaisunvapautta myös julkaisujen osalta.

Hän määräsi, että Cohen päästetään palaamaan kotiarestiin New Yorkin Manhattanille perjantaina.

Cohen pääsi alkujaan kotiarestiin toukokuussa

Kaksi viikkoa sitten 53-vuotiaan Cohenin palauttamista vankilaan perusteltiin sillä, että hän olisi rikkonut kotiarestinsa sääntöjä.

Cohen suoritti kolmen vuoden tuomiota liittovaltion vankilassa New Yorkissa, kun hän pääsi kotiarestiin toukokuun lopulla. Cohenin päästäminen pois vankilasta liittyi toimiin, joilla yritettiin estää koronaviruksen leviäminen vankiloissa.

Cohen sai joulukuussa 2018 tuomion muun muassa kongressille valehtelusta ja veropetoksesta.

Ennen vankilaan palautusta New York Post -lehti julkaisi Cohenista kuvia aterioimassa ravintolassa Manhattanilla.

Cohenin asianajaja Jeffrey Levine kertoi tuolloin, että Cohenille esitettiin tämän jälkeen kotiarestiin liittyviä ehtoja. Ehdot kielsivät esimerkiksi lehdistölle puhumisen ja muistelmien julkaisun. Cohenin kerrottiin tuolloin suunnitelleen julkaisevansa Trumpista kirjan lähikuukausina.

Viranomaisten mukaan Cohen ei suostunut allekirjoittamaan ehtoja. Cohenin puolustuksen mukaan hän olisi ollut suostuvainen ehtoihin sen jälkeen, kun häntä uhattiin vankilaan palauttamisella.

Kirja paljastaa Trumpin käytöstä vallan kulisseissa

Cohenin asianajajien mukaan miehen kirjoittamat muistelmat sisältävät graafiseksi luonnehdittuja yksityiskohtia Trumpin käytöksestä suljettujen ovien takana. Cohenin puolustus kertoo oikeudenkäyntiasiakirjojen perusteella, että teoksessa annetaan kuvauksia muun muassa juutalaisvastaisista ja rasistista kommenteista.

Trumpin ex-asianajajan puolustus kertoi presidentin esittäneen rasistisia kommentteja muun muassa maan entisestä presidentistä Barack Obamasta sekä edesmenneestä rotuerottelua vastaan taistelleesta Etelä-Afrikan entisestä presidentistä Nelson Mandelasta.

Cohen oli yhdessä vaiheessa Trumpin kakkosmies, mutta hän joutui epäsuosioon todistettuaan Trumpia vastaan liittovaltion oikeussalissa sekä maan kongressissa.

Cohen on myöntänyt syyllisyytensä useisiin rikoksiin, kuten kampanjarahoituslakeihin liittyviin rikkomuksiin. Hän teki vuoden 2016 presidentinvaalien alla maksuja aikuisviihdenäyttelijä Stormy Danielsille, joka on kertonut olleensa suhteessa Trumpin kanssa ennen kuin tämä pyrki presidentiksi.

Maksuilla pyrittiin väitetysti vaimentamaan Daniels. Trump on kiistänyt aikuisviihdenäyttelijän väitteet.

STT

Kuvat: