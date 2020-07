Varastettujen pyörien määrä on noussut Salossa neljänneksellä

Salossa on tämän vuoden aikana lähtenyt polkupyörä pitkäkyntisen matkaan viime vuotta useammin. Polkupyörävarkauksia on Salossa rekisteröity Lounais-Suomen poliisin tilaston mukaan tammikuusta alkaen yhteensä 71, kun vuosi sitten lukumäärä oli 57. Tämä tarkoittaa peräti neljänneksen kasvua.

Kesän aikana polkupyörävarkauksia on Salossa ilmoitettu poliisille yhteensä 16 kappaletta. Se on vähemmän kuin viime kesänä, jolloin polkupyörävarkauksia rekisteröitiin samalla ajanjaksolla 21.

Paimiossa ja Somerolla polkypyörävarkauksia on rekisteröity aiempaa vähemmän. Paimiossa vuoden alusta polkupyöriä on varastettu 8 kappaletta, kun vuosi takaperin varkauksia oli peräti 17. Somerolla polkupyöriä on alkuvuodesta varastettu yhteensä kolme, näistä yksi kesän aikana. Koskella, Martilassa, Sauvossa ja Kemiönsaarella ei ole poliisille ilmoittettuja pyörävarkauksia.

Kaikkiaan Lounais-Suomen poliisi on tänä vuonna on kirjannut pyörävarkauksia yhteensä 1 467, mikä on reilut 23 prosenttia enemmän kuin viime vuonna heinäkuun puoliväliin mennessä. Tammi–toukokuun aikana pyörävarkauksia tehtiin enemmän kuin edellisvuosina.

Koko Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella on kirjattu kesä- ja heinäkuun aikana yhteensä 566 rikosilmoitusta polkupyörävarkauksista. Käytännössä se tarkoittaa, että Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella varastetaan joka päivä yli kymmenen polkupyörää.

Selvästi eniten polkupyöriä anastetaan Turusta, missä varkaiden mukaan on tänä kesänä lähtenyt 342 polkupyörää. Osuus noin 60 prosenttia koko Lounais-Suomen alueen varastetuista pyöristä.

Useimmiten polkupyörä anastetaan ulkoa. Ilmoituksiin tehtyjen kirjausten mukaan ainoastaan noin joka kymmenes pyörä on tänä kesänä viety lukitusta sisätilasta, kuten pyöräkellarista.

– Satunnaisesti rikospaikalle jätetään pyörän eturengas tai muu osa, josta pyörä on ollut lukolla kiinnitettynä esimerkiksi pyörätelineeseen, kertoo rikosylikomisario Jussi Helesvirta Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.

Poliisin mukaan eniten varkaita kiinnostavat Jopot, jotka pitävät edelleen paikkansa pyörävarkauslistan kärjessä. Sähköavusteisista polkupyöristä on kesällä tehty 18 ilmoitusta Lounais-Suomen alueella.

Poliisin tiedotteessa muistutetaan, että polkupyörän runkonumero olisi hyvä ottaa ylös. Tieto väärille teille joutuneesta polkupyörästä päätyy poliisille kahdella tapaa: poliisille ilmoitetaan löytyneestä polkupyörästä tai poliisi löytää anastetuksi epäillyn polkupyörän työtehtävänsä yhteydessä. Molempia tapahtuu päivittäin.

– Löytyvien polkupyörien yhdistäminen anastettuihin on kuitenkin erittäin haastavaa, koska ainoastaan noin 30 prosentissa tapauksista rikosilmoitukseen on kirjattu ratkaiseva tunnistetieto eli pyörän runkonumero. Ilman runkonumeroa on äärimmäisen vaikea selvittää rikoksia ja saada varastettuja polkupyöriä palautettua takaisin omistajilleen, Helesvirta kertoo.

Poliisi kehotetaakin kaikkia pyöränomistajia ottamaan polkupyörän runkonumeron ylös, koska se on usein ainoa asia, jolla pyörät voidaan tunnistaa varastetuiksi.