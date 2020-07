Varhaiskasvatuksessa puhaltavat muutoksen tuulet, joilla palataan aikaan ennen Sipilän hallitusta

Asetus kolme vuotta täyttäneiden varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämisestä astuu voimaan lauantaina. Muutoksen myötä päiväkodin henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku muuttuu siten, että päiväkodissa voi jatkossa olla seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. Aiemmin yhtä aikuista kohti sai olla kahdeksan lasta.

Suhdeluvun pienennys koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä.

Edellinen, Juha Sipilän (kesk.) hallitus korotti lasten määrää yhtä kasvattajaa kohti seitsemästä kahdeksaan elokuussa 2016. Näin ollen ryhmäkokojen osalta palataan nyt aiempaan suhdelukuun. Monissa, varsinkin suurissa kunnissa on kuitenkin säilytetty vanha mitoitus eli yhden suhde seitsemään.

Samalla subjektiivinen päivähoito-oikeus palautuu kaikille lapsille. Näin ollen kokopäiväinen varhaiskasvatus on jälleen mahdollista myös kotona olevien vanhempien lapsille.

Sipilän hallitus rajoitti päivähoito-oikeutta vuonna 2016. Rajauksen myötä lapsella on ollut oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa, jos vanhemmat eivät työskentele tai opiskele päätoimisesti. Kaikki kunnat eivät kuitenkaan ottaneet käyttöön rajoitusta, jolla tavoiteltiin säästöjä.

Niin ryhmäkokojen pienentäminen kuin subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on kirjattu jo Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmaan, jota luotsaa eteenpäin nyt Sanna Marinin (sd.) hallitus.

STT

