Venäjä vaatii Valko-Venäjällä pidätettyjen palkkasotilaiden vapautusta. Venäjän hallinto ilmoitti vaatimuksestaan perjantaina.

– Toivomme, että valkovenäläiset liittolaisemme selittävät hyvin pian tapahtuneen ja vapauttavat Venäjän kansalaiset, sanoi Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov toimittajille.

Valko-Venäjä pidätti keskiviikkona 33 maahan saapunutta venäläistä palkkasotilasta. Valko-Venäjän mukaan nämä suunnittelivat levottomuuksia ja terroritekoja maahan ennen elokuun presidentinvaaleja.

Viranomaisten mukaan pidätetyt ovat yksityisen venäläisen Wagner-yrityksen sotilaita.

Peskov vahvisti perjantaina, että pidätetyt miehet ovat ”yksityisen turvallisuusyrityksen” työntekijöitä. He olivat Peskovin mukaan tulleet Valko-Venäjälle matkallaan Turkin Istanbuliin.

Alkoholin välttely paljasti?

Valko-Venäjän uutistoimisto Beltan mukaan pidätetyillä oli yllään sotilastyyppiset asusteet. Uutistoimiston mukaan sotilaat paljastuivat, koska nämä eivät ”kuluttaneet alkoholia kuten tyypilliset venäläisturistit”.

– He eivät käyttäneet alkoholia tai käyneet viihdepaikoissa. He pitivät matalaa profiilia, jotta eivät olisi herättäneet huomiota, uutistoimisto maalaili artikkelissaan.

Valtionmedian mukaan pidätetyillä oli mukanaan myös Sudanin valuuttaa ja arabiankielistä tekstiä sisältävää paperia, mikä on herättänyt pohdintoja, että palkkasotilaat olisivat olleet matkalla Sudaniin. Lisäksi miehiltä löydettiin Venäjän passit, kondomeita ja dollareita.

Yksityisen, presidentti Vladimir Putinin liittolaisen pyörittämän Wagner-ryhmän on kerrottu toimivan Venäjän intressien eteen muun muassa Ukrainassa, Syyriassa ja Libyassa.

Valko-Venäjän turvallisuuskomission päällikkö Andrei Ravkov sanoi, että maassa olisi yhteensä noin 200 venäläistä palkkasotilasta, joita etsitään.

Venäjä kiistää

Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenko vaati Venäjältä selvitystä siitä, miksi palkkasotilaat olivat tulleet maahan.

Venäjä taas on kiistänyt, että se olisi yrittänyt aiheuttaa epävakautta Valko-Venäjällä. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan mukaan Valko-Venäjä on sen liittolainen ja väitteet ovat perättömiä.

Valko-Venäjällä järjestetään elokuussa presidentinvaalit, joissa maata itsevaltaisesti johtavan Lukashenkon uskotaan varmistavan kuudennen presidenttikautensa.

Turvallisuusviranomaisten mukaan turvatoimia kiristetään vaaleissa venäläisten sotilaiden pidätyksen vuoksi.

STT

Kuvat: