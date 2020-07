Venäjän yleisurheiluliitto sai kaksi viikkoa maksuaikaa – kattojärjestö uhkaa potkuilla

Kansainvälinen yleisurheiluliitto WA aikoo erottaa Venäjän yleisurheiluliitto Rusafin, mikäli liitto ei maksa WA:lle dopingsakkoaan elokuun 15. päivään mennessä. WA:n Venäjään keskittyvän työryhmän pomon Rune Andersen sanoi WA:n raportin mukaan olevansa pettynyt Venäjän yleisurheilukulttuurin kehittymättömyyteen viimeisten viiden vuoden aikana.

Andersenin mukaan Venäjän urheiluministeri Oleg Matytsin lähetti WA:lle torstaina kirjeen, jossa Matytsin vakuutti maan kuittaavan noin 6,3 miljoonan dollarin sakkonsa määräaikaan mennessä. Mikäli maksua ei näy elokuun puoliväliin mennessä, WA kutsuu koolle kongressin, jolla on valta sulkea Venäjä täysin kansainvälisen yleisurheilun ulkopuolelle.

Kolme yleisurheilijaa vetosi Putiniin avoimella kirjeellä

Venäjä on ollut maana suljettuna kansainvälisestä yleisurheilusta vuodesta 2015 sen ylhäältä johdetun dopingohjelman takia. Venäjän liiton on maksettava sakko, jotta WA huolii siltä kymmenen neutraalin venäläisen yleisurheilijan kiintiön ensi vuoden Tokion olympialaisiin.

Viime vuosien arvokisoihin venäläiset on hyväksytty tapauskohtaisesti ja ”neutraaleina” ilman kansallisuustunnuksia.

Kesäkuussa kolme venäläistä yleisurheilijaa vetosi avoimella kirjeellä presidentti Vladimir Putiniin, jotta tämä varmistaisi urheilijoille mahdollisuuden osallistua Tokion olympialaisiin.

Presidenttiin vedonneet urheilijat olivat korkeushypyn maailmanmestari Maria Lasitskene, 110 metrin aitajuoksun maailmanmestari Sergei Shubenkov ja seiväshypyn maailmanmestari Anzhelika Sidorova.

Urheilijat arvioivat kirjeessään, että nykytilanne uhkaa venäläisten urheilijoiden kilpauria ja yleisurheilun tulevaisuutta Venäjällä.

