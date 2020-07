Viveca Lindfors pudotti uutispommin – taitoluistelu-ura jää taakse 21-vuotiaana

Suomen menestyneimpiin taitoluistelijoihin kuuluva Viveca Lindfors on päättänyt lopettaa urheilu-uransa 21-vuotiaana. Lindfors tiedotti asiasta maanantaina. Lopettamisen syynä ovat pitkään jatkuneet selkävaivat, jotka eivät ottaneet hellittääkseen. Lindforsin mukaan selän kuntouttaminen kävi raskaaksi.

– Olen päättänyt lopettaa urani taitoluistelijana. Pitkän kuntouttamisjakson ja monen täysipainoiseen harjoitteluun palaamisen yrityksen jälkeen on todettava, että en enää saa selkää siihen kuntoon, että se kestäisi kansainvälisellä huipputasolla vaadittavaa harjoittelua, Lindfors totesi tiedotteessaan.

Vuonna 1999 syntynyt Lindfors aloitti luistelu-uransa 2004. Lindforsin uran viimeiseksi kilpailuksi jäivät Minskin EM-kisat, jossa hän luisteli EM-pronssia. MM-kisoissa Lindfors oli parhaimmillaan 16:s.

– Haluan kiittää koko valmennustiimiä, erityisesti Virpi Horttanaa, Espoon Jäätaitureita, Nuorten olympiavalmentaja Nuriya Pirogovaa, Evgeni Rukaviciniä, Suomen Taitoluisteluliittoa, Suomen Olympiakomiteaa ja kaikkia tukijoitani.

Lindforsin ura muistetaan erityisesti kipakasta kaksintaistelusta Emmi Peltosen kanssa. Lindfors saavutti Suomelle maapaikan vuoden 2018 Pyeongchangin talviolympialaisiin, mutta Taitoluisteluliitto valitsi Suomen edustajaksi Peltosen.

Lindfors jatkaa elämäänsä opiskelun parissa.

– Päätökseen vaikutti myös opiskelupaikan saaminen Turun yliopistosta. Kaikki olosuhteet huomioon ottaen uran päättäminen ja opintoihin keskittyminen on minulle tässä vaiheessa järkevin vaihtoehto.

Lopettaminen ei ollut ”massiivinen yllätys”

Lopettamispäätös jättää aukon suomalaiseen huipputaitoluisteluun.

– Hänellä on ollut merkittävä rooli, ja hän on kuulunut ykkösluistelijoihimme vuosia, Taitoluisteluliiton valmennuspäällikkö Satu Niittynen sanoi STT:lle.

Taitoluisteluliitto sai tiedon Lindforsin lopettamisesta maanantaina.

– Ainahan se on yllättävä tilanne, kun tällainen asia sanotaan ääneen. On tässä kuitenkin ollut haasteita, kyllä senkin voi myöntää. Pidemmällä perspektiivillä tämä ei tullut massiivisena yllätyksenä, Niittynen sanoi viitaten Lindforsin selkävaivoihin.

Niittynen vakuuttaa olevansa luottavainen taitoluistelunaisten lähitulevaisuuteen. Emmi Peltonen on isossa roolissa, mutta muitakin on.

– Linnea Ceder oli aikuisten EM-debyytissään huikeasti 12:s. Jenni Saarinen on ottanut oman paikkansa, ja Vera Stolt on tulossa kovaa takaa.

