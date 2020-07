VR aloitti tyhjien vieruspaikkojen myynnin – tyhjä paikka osoittautui koeostossa täyttä kalliimmaksi

VR:n uuden palvelun myötä matkustajat voivat ostaa junamatkalleen viereisen paikan tyhjäksi.

Yhtiön tiedotteen mukaan tyhjän paikan voi lunastaa parhaimmillaan vain noin kolmasosalla normaalin lipun hinnasta. VR:n mukaan tyhjän paikan hintaan vaikuttavia asioita ovat lipun ostoaika, reitin pituus sekä se, miten täynnä juna on.

STT haki uudesta palvelusta muutamia hintoja matkoille Helsinki-Tampere sekä Helsinki-Jyväskylä. Keskimäärin tyhjän paikan hinnaksi tuli noin kolmasosa varsinaisen lipun hinnasta.

Viikon päähän torstaille etsitty lippu Helsingin ja Tampereen välillä tosin osoittautui verrattain kalliiksi. Torstaina 30.7. kello 18.03 lähtevään Pendolinoon ostettu yksittäinen lippu maksoi 8,90 euroa, mutta jos osti vieruspaikan tyhjäksi, hintaa tuli yhteensä 18,50 euroa. Tyhjä paikka maksoi näin ollen hieman enemmän kuin matkustajan paikka. Seuraavana päivänä eli perjantaina 31.7. samaiseen kello 18.03:n Pendolinoon sai taas tyhjän paikan kolmanneksella lipun hinnasta. STT ei tavoittanut VR:n edustajaa kommentoimaan lipun hinnoittelua.

Turvallisuusasiat kiinnostavat matkustajia

Uusi palvelu on käytössä VR:n verkkokaupassa, puhelimitse sekä Helsingin ja Tampereen palvelupisteillä. VR kertoo tiedotteessaan, että myös kokonaisen hytin voi ostaa itselleen tyhjäksi lähitulevaisuudessa. VR:n koko junakalusto on ollut käytössä kesän aikana tilan maksimoimiseksi, vaikka yhtiö liikennöi tällä hetkellä 85 prosenttia normaalista vuoromäärästä.

– Matkustamisen vilkastuessa haluamme tarjota asiakkaille turvallisuutta parantavia lisäpalveluita, jotka helpottavat matkustamiseen liittyviä huolia ja edesauttavat sujuvaa ja turvallista liikkumista arjessa ja lomamatkoilla, kertoo VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen yhtiön tiedotteessa.

VR:n kesällä tehtyjen asiakaskyselyiden mukaan kiinnostus korona-ajan turvallisuutta parantavia lisäpalveluita kohtaan on lisääntynyt merkittävästi. Lähes 60 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut tyhjän viereisen paikan ostamisesta. Kyselyihin tuli yhteensä yli 6 000 vastausta.

STT

