Suomessa on todettu yhdeksän uutta koronavirustartuntaa viimeisen vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on nyt yhteensä 7 423.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä neljä ihmistä, joista kukaan ei ole tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirit ilmoittavat sairaalahoidossa olevien potilaiden ja koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

STT

