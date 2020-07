Yhdysvalloissa aloitetaan tutkinnat liittovaltion joukkojen toimista Portlandissa ja Washingtonissa

Yhdysvalloissa on käynnistetty useampi selvitys liittovaltion joukkojen voimankäytöstä Portlandissa ja Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa.

Portlandissa on ollut noin viikon ajan rasismia vastustavien mielenosoittajien ja liittovaltion joukkojen välisiä yhteenottoja, jotka ovat yltyneet toisinaan väkivaltaisiksi.

Oikeusministeriön ylitarkastaja Michael Horowitz kertoo hänen kansliansa avanneen tutkinnan Portlandin levottomuuksiin liittyen.

Portlandissa liittovaltion joukkojen on muun muassa kerrottu ajaneen tunnuksettomilla autoilla ja ottaneen mielenosoittajia kiinni ilman selityksiä. Paikalliset viranomaiset ja päättäjät ovat vaatineet liittovaltion joukkoja poistumaan Portlandista.

Yhdysvalloissa on käynnistetty myös erillinen selvitys, joka penkoo Washingtonissa kesäkuun alussa tapahtunutta kurinpalautusta. Valkoisen talon edessä ollut rauhanomainen mielenosoitus hajotettiin ilmeisesti vain sen vuoksi, jotta Trump pääsisi kävelemään ja kuvauttamaan itsensä Raamatun kanssa läheisen kirkon edessä.

Horowitz kertoi tutkijoiden tarkastelevan oikeusministeriön sekä sen lainvalvonnallisten elinten roolia ja vastuuta mielenosoituksiin vastaamisessa.

Selvityksessä käydään Horowitzin mukaan läpi muun muassa ministeriön viranomaisten saamaa koulutusta ja ohjeistusta sekä tunnistautumisvaatimusten ja voimankäyttösääntöjen noudattamista.

Edellä mainittujen selvitysten lisäksi Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto DHS on ilmoittanut omasta sisäisestä selvityksestään.

Horowitzin mukaan hänen kansliansa koordinoi omaa selvitystään yhdessä kotimaan turvallisuusviraston sisäisten tarkkailijoiden kanssa.

DHS on saanut huomattavat määrät kritiikkiä Portlandissa olevien joukkojen toimintaan liittyen. Kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Chad Wolf on kuitenkin aiemmin tällä viikolla puolustellut liittovaltion joukkojen toimia kaupungissa.

Portlandin pormestari kyynelkaasun keskellä

Aikaisin torstaiaamuna Portlandin pormestari Ted Wheeler joutui kyynelkaasupilvien keskelle tavatessaan mielenosoittajia kaupungin keskustassa. Videolle tallentunut Wheeler oli väkijoukossa sonnustautuneena suojalaseihin ja kasvomaskiin. Hän piti nenästään kiinni ja sulki silmiään kyynelkaasun ympäröimänä.

– Tämä on räikeä ylireaktio liittovaltion viranomaisilta, Wheeler kertoi New York Timesille.

– Tämä on suoraan sanottuna urbaania sodankäyntiä.

Wheelerin mukaan hän ei ollut todistanut mitään, mikä olisi oikeuttanut lainvalvojien torstaisia toimia.

Maanlaajuinen rasisminvastaisten mielenosoitusten aalto alkoi sen jälkeen, kun tummaihoinen George Floyd kuoli toukokuun lopulla Minneapolisissa pidätystilanteessa.

Trump perustelee joukkojen lähettämistä lain ja järjestyksen retoriikalla. Hän on pyrkinyt luomaan mielenosoittajista kuvaa radikaalina vasemmistona, joka pyrkii tuhoamaan Yhdysvallat.

STT

Kuvat: