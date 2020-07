Trump peruu republikaanien puoluekokouksen Floridan osuuden – USA:ssa koronatartuntoja yli 4 miljoonaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti torstaina peruvansa elokuun lopulle Floridaan kaavaillun republikaanien nimitystapahtuman koronavirustilanteen vuoksi.

USA Todayn mukaan Jacksonvilleen kaavailtu tapahtuma oli osa republikaanien puoluekokousta, jossa on määrä nimittää Trump virallisesti puolueen presidenttiehdokkaaksi.

Trump kertoi tapahtuman perumisesta Valkoisen talon koronatilannekatsauksessa. Hänen mukaansa nyt ei ole oikea aika järjestää isoa kokousta. Koronavirustartunnat ovat olleet viime aikoina nousussa Floridassa ja monissa muissa osavaltioissa.

Pääsyy Jacksonvillen tapahtuman perumiseen on turvallisuus, Trump kertoi. Hän kertoi voineensa kuvitella median valittelevan, ettei tapahtuma ole turvallinen.

Trumpin mukaan puoluekokoukseen liittyviä tapahtumia on määrä järjestää jossain muodossa verkossa.

Istuva presidentti kertoi, että hänet ehdokkaaksi nimittävät republikaanien edustajat kokoontuvat Pohjois-Carolinassa suhteellisen pikaisissa merkeissä.

Tartuntamäärät nousevat myös USA:n ulkopuolella

Torstaina paikallista aikaa koronavirustartuntojen määrä ylitti Yhdysvalloissa jo neljän miljoonan rajapyykin. Asia selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Koronavirustartunnat ovat olleet nousussa erityisesti maan etelä- ja länsiosissa sijaitsevissa osavaltioissa. Texas, Kalifornia, Alabama, Idaho ja Florida raportoivat tuoreeltaan ennätyskorkeita lukemia päivittäisten uusien tartuntojen osalta.

Johns Hopkinsin mukaan koronavirustartuntojen kokonaismäärä on kasvanut Yhdysvalloissa miljoonalla tartunnalla vain vähän reilussa kahdessa viikossa.

Koronaan liittyviä kuolemia Yhdysvalloissa on ollut tähän mennessä noin 144 000. Samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa kiivettiin neljän miljoonan tartunnan yläpuolelle, Euroopassa tartuntojen kokonaismäärä nousi yli kolmen miljoonan.

Tartunnat ovat olleet nousussa myös Yhdysvaltain ulkopuolella ja uusia tartuntapiikkejä on havaittu muun muassa Belgiassa, Japanin Tokiossa ja Australian Melbournessa. Monissa maissa on jouduttu ottamaan uudelleen käyttöön jo kertaalleen poistettuja rajoitustoimia.

Koko maailmassa tartuntoja on Johns Hopkinsin seurannan mukaan yli 15,4 miljoonaa. Koronaan liittyviä kuolemia on maailmanlaajuisesti kirjattu yli 631 000 kappaletta.

Yhdysvalloissa määrällisesti eniten tartuntoja ja kuolemia

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten tartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa. Kun koronalukuja suhteuttaa väkilukuun, voi tilanteen kuitenkin tulkita olevan heikompi monessa muussa maassa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 12 580 tartuntaa ja kirjattu 445 koronakuolemaa. Suomessa vastaavat luvut ovat 1 330 ja 59.

Naapurimaassamme Ruotsissa koronakuolemia on väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin Yhdysvalloissa. Ruotsissa on miljoonaa asukasta kohden kirjattu 562 koronaan liittyvää kuolemaa.

Yhdysvaltoja enemmän kuolemia on myös muun muassa Italiassa, Espanjassa ja Britanniassa. Italiassa koronakuolemia on miljoonaa asukasta kohden 580, Espanjassa 608 ja Britanniassa 671.

Neljäntenä Worldometerin listauksessa olevaa Britanniaa enemmän väkilukuun suhteutettuja koronakuolemia on vain Andorran ja San Marinon minivaltioissa sekä Belgiassa.

Miljoonaa asukasta kohden Belgiassa on kirjattu yhteensä 846 koronakuolemaa. Belgia on kuitenkin aiemmin kertonut lukevansa kuolemantapauksia koronaan liittyviksi monia muita maita löyhemmillä kriteereillä.

STT

