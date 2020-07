Yhdysvaltain Pompeo: Suljettavaksi määrätty Kiinan edustusto Houstonissa oli vakoilukeskus

Kiinan konsulaatti Texasin Houstonissa oli vakoilukeskus, julistaa Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo. Yhdysvallat määräsi konsulaatin suljettavaksi aiemmin tällä viikolla.

Ulkoministerin mukaan Kiina on hankkinut edustustonsa avulla laittomasti haltuunsa yhdysvaltalaisyritysten kauppasalaisuuksia. Pompeo kävi torstaina Kiinaa vastaan Kaliforniassa pitämässään puheessa.

Hän arvioi puheessaan Kiinan otteiden olevan aiempaa autoritaarisempia kotona ja aggressiivisempia muualla.

– Me emme voi enää olla piittaamatta maidemme välisistä perustavanlaatuisista poliittisista ja ideologisista eroavaisuuksista, Pompeo sanoi.

Ulkoministeri lisäsi, ettei Kiinan kommunistinen puolue ole ikinä sivuuttanut edellä mainittuja eroavaisuuksia. Pompeon mukaan maailman valtioiden on valittava puolensa vapauden ja tyrannian välillä.

– Vapaan maailman täytyy voittaa tämä uusi tyrannia, Pompeo julisti.

”Yritykset liian myötämielisiä Kiinan vaatimusten edessä”

Pompeon mielestä Kiina on käyttänyt Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden jalomielisyyttä itsekkäästi hyväkseen edellisten neljän vuosikymmenen aikana. Edellä mainittuna ajanjaksona Aasian suurvalta on pannut toimeen uudistuksia ja maasta on tullut merkittävä tekijä maailmantaloudessa.

Ulkoministeriltä satoi kritiikkiä niin Yhdysvaltain aiemmille hallinnoille kuin yhdysvaltalaisyrityksillekin niiden suhtautumisesta Kiinaan. Yhdysvaltalaisyritykset ovat esimerkiksi olleet hänen mielestään liian myötämielisiä Kiinan vaatimusten edessä.

Pompeo kertoi Kiinan rikkoneen kansainvälisiä sitoumuksia muun muassa Hongkongin erityishallintoalueen autonomian ja Etelä-Kiinanmeren osalta. Kiinan on pettänyt lupauksensa Pompeon mukaan myös siinä, ettei se ollut suorasukainen koronavirusepidemian lähtökohdista.

Trumpin hallinto on syytellyt Kiinaa maailmanlaajuisesta koronapandemiasta, joka on runnellut erityisen pahasti Yhdysvaltoja, jossa on määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa.

Trump puhuu koronaviruksesta toistuvasti ”Kiina-viruksena”.

Kiina määräsi Yhdysvallat sulkemaan konsulaattinsa Chengdussa

Kiina on ilmoittanut, että Yhdysvaltain on suljettava konsulaattinsa Lounais-Kiinan Chengdun kaupungissa. Kiina ilmoitti tänään päätöksestä, joka on vastaveto Yhdysvaltain ilmoitukselle Kiinan Houstonin-konsulaatin sulkemisesta.

Kiinan ulkoministeriö ilmoitti, että Chengdun konsulaatin luvan peruuttaminen on ”laillinen ja välttämätön vastaus Yhdysvaltojen kohtuuttomiin toimenpiteisiin”.

Kiina oli uhannut kostaa, jos Yhdysvallat ei peruuta päätöstään Texasin Houstonissa sijaitsevan Kiinan konsulaatin sulkemisesta.

Jännitteet ovat lisääntyneet useilla rintamilla maailman kahden suurimman talouden välillä.

Torstaina Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti neljän kiinalaistutkijan pidätyksistä ja heihin kohdistuvista syytteistä. Tutkijat ovat työskennelleet yhdysvaltalaisyliopistoissa.

Nelikkoa syytetään viisumipetoksista, sillä heidän väitetään valehdelleen kytköksistään Kiinan kommunistipuolueeseen sekä maan asevoimiin eli Kansan vapautusarmeijaan.

STT

Kuvat: