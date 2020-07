Yle: Lähes 60 prosenttia toivoisi pääsevänsä jo takaisin työpaikalle

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn perusteella lähes 60 prosenttia vastaajista haluaisi palata etätöistä takaisin työpaikalle. 23 prosenttia vastaajista kuitenkin kertoi, että lähityöhön palaaminen huolestuttaa koronatilanteen vuoksi. 19 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen.

Korona-aika on kasvattanut ihmisten halukkuutta tehdä etätöitä myös tulevaisuudessa. Kyselyssä 56 prosenttia vastaajista sanoi, että he aikovat tehdä tulevaisuudessa enemmän etätöitä. Huhtikuussa etätöiden kasvattamisen kannalla oli vain 27 prosenttia.

Yli neljännes, 26 prosenttia, vastaajista kertoi, että he ovat tehneet työtään kokonaan tai lähes kokonaan etänä koronakriisin aikana. 36 prosenttia ihmisistä vastasi, ettei heidän työtään voi tehdä etänä ja 23 prosenttia kertoi, etteivät he ole työelämässä.

Lähes puolet, 48 prosenttia, kertoo nauttivansa etätöissä olemisesta, kun taas 29 prosenttia vastaajista kertoi, että he suuntaisivat mieluummin fyysisesti työpaikoille.

Kyselyyn vastasi 916 ihmistä.

STT

