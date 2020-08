Al-Holin leirillä ollut suomalainen äiti on palannut lapsineen Suomeen – perhe oli paennut Syyriasta Turkkiin, josta heidät autettiin Suomeen

Al-Holin leirillä ollut suomalainen äiti palasi lapsineen Suomeen lauantaina. Ulkoministeriön tiedotteen mukaan heille on Suomen Ankaran-suurlähetystössä myönnetty matkustusasiakirjat ja heidän paluunsa Suomeen on järjestetty yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa. Asiasta uutisoi ensin Yle.

Perhe laskeutui Ylen mukaan Helsinki-Vantaan lentokentälle lauantaina aamupäivällä. Naisella on ainakin kaksi alle 10-vuotiasta lasta.

Ulkoministeriön mukaan perhe oli paennut Syyriasta Turkkiin, josta heidät autettiin Suomeen.

Suomen viranomaiset ovat järjestäneet leiriltä paenneen perheen vastaanoton Suomessa. Ulkoministeriön mukaan lasten yksityisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yksityiskohtaisia tietoja ei kerrota julkisuuteen.

Ulkoministeriön lähetystöneuvos Pekka Shemeikka oli lauantaina asian yksityiskohdista STT:lle vähäsanainen. Hän ei kertonut äidin tai lasten tarkkoja ikiä lasten henkilöllisyyksien suojaamiseksi. Hän ei myöskään kertonut lauantaina, montako lapsia tarkalleen on.

Shemeikka kertoi, että sosiaaliviranomaiset ja poliisi olivat leiriltä palanneita vastassa Helsingissä.

– Ulkoministeriö vastaa siihen saakka, kunnes tullaan Suomeen, ja siitä eteenpäin asia on muilla viranomaisilla.

Shemeikan mukaan tapaus ei ollut aktiivinen kotiutusoperaatio.

– Heitä on käsitelty konsulitapauksena Turkissa, eli heille on myönnetty matkustusasiakirjat, joilla pääsee Suomeen.

Ylen mukaan toistaiseksi al-Holin palaajista ei ole aloitettu yhtään esitutkintaa eikä heihin ole kohdistettu pakkokeinoja. Ketään ei voida ottaa kiinni, pidättää tai vangita ilman, että heitä epäillään konkreettisesta rikoksesta.

Lauantaina Suomeen leiriltä palannutta naista voidaan puhuttaa kunnolla vasta kahden viikon koronakaranteenin jälkeen, Yle kertoo.

Al-Holin leirillä yhä noin parikymmentä lasta

Valtioneuvosto päätti viime joulukuussa suomalaislasten kotiuttamisesta al-Holin leiriltä. UM:n tiedotteen mukaan Suomen viranomaiset jatkavat työtä jäljellä olevien suomalaisten lasten kotiuttamiseksi ulkoministerin erityisedustajan johdolla.

Al-Holin leirin olosuhteet ovat UM:n mukaan lapsille erittäin huonot. Pääsy välttämättömään terveydenhuoltoon on vaikeaa, eivätkä lapset pääse leirillä kouluun.

Toukokuussa Suomeen saapui kolme leirillä ollutta naista ja yhdeksän lasta. He olivat paenneet leiriltä, ja myös tuolloin ulkoministeriö auttoi heitä palaamaan Suomeen.

Shemeikka ei kertonut tarkkaan, montako suomalaista lasta ja naista al-Holin leirillä vielä on. Hän sanoi kuitenkin, että lapsia on noin parikymmentä ja äitejä ehkä alle kymmenen.

