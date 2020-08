Somerolaisen Maavirran ja kuuden muun varsinaissuomalaisen yrittäjän aloittama kiireetön ambulanssipalvelu hämmentää takseja. Taksiyrittäjät kokevat, että ryhmittymä vie takseilta Kela-kyytejä.

– Pidän tätä todella arveluttavana ja kyseenalaisena. Ajetaan taksille kuuluvia kyytejä ambulanssilla kolminkertaisella hinnalla, paimiolaisen Jataxi Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Kivinen arvostelee.

Turun ja lähiseudun ambulanssipalvelun esitteen mukaan ”ambulanssia voidaan tarvita avuksi silloinkin, kun kyseessä ei ole hätätilanne”. Ambulanssin voi tilata etukäteen vaikka matkalle lääkäriin, hammaslääkäriin, röntgeniin tai verikokeisiin.

– Emme kuljeta ketään ambulanssilla turhaan, emmekä ole vieneet takseilta ainuttakaan Kela-kyytiä, yrittäjä Tuomo Maavirta Maavirta Oy:stä vastaa.

Tieto kiireettömän ambulanssipalvelun perustamisesta yllätti keväällä myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, joka vastaa sairaankuljetuksista maakunnan alueella.

Paikalliset ambulanssiyritykset Somerolta Mynämäelle hävisivät viime vuonna tarjouskilpailun Varsinais-Suomen sairaankuljetuksista. Sairaanhoitopiiri päätti ostaa ensihoitopalvelut vuosina 2020–2024 valtakunnalliselta Med Group Ensihoitopalvelut Oy:ltä.

Hävinneet joutuivat irtisanomaan työntekijänsä ja etsimään uutta liiketoimintaa. Ne solmivat yhteistyösopimuksen ja perustivat palvelun, jollaista Varsinais-Suomessa ei vielä ollut.

– Haluamme edelleen tarjota ammattitaitoamme apua ja tukea tarvitsevien asiakkaiden hyödyksi. Meillä on myös hyvä ja ajanmukainen kalusto, jota tahdomme hyödyntää, somerolainen Pia Maavirta perusteli Salon Seudun Sanomissa 29. helmikuuta.

Toiminta käynnistyi maaliskuun alussa – vain hetkeä ennen koronapandemian rantautumista Suomeen.

Kela korvaa terveydenhuoltoon tehtyjä matkoja, jos matka on tehty sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi. Varsinais-Suomessa kyytejä ovat tähän asti ajaneet lähinnä taksiyrittäjät. He oudoksuvat uutta ambulanssipalvelua.

– Olemme ihmetelleet, mistä tällainen on kehitetty. Paarikyydit ovat vähentyneet huomattavasti, ja se on pois taksiyrittäjien liikevaihdosta, Someron taksien puheenjohtaja Petri Salmén sanoo.

Taksiyrittäjiä tuntuu närkästyttävän erityisesti se, että kiireettömän ambulanssipalvelun yrityksillä on vanhastaan suorakorvaussopimus Kelan kanssa. Asiakas voi tilata kuljetuksen suoraan yrittäjiltä, kun taas taksien ajamat Kela-kyydit on tilattava Kelan kilpailuttamista tilausvälityskeskuksista.

– Ambulanssifirmojen yrittäjät määrittelevät itse, tarvitseeko asiakas ambulanssikyydin vai ei, Jarmo Kivinen väittää.

Ambulansseilla on Kivisen mielestä etulyöntiasema, jolle taksiyrittäjät eivät mahda mitään. Jarmo Kivisen mukaan maaseudun taksien liikevaihdosta iso osa tulee nimenomaan Kela-kyydeistä.

Varsinais-Suomessa Kela-kyytien välitystä hoitaa Lounais-Suomen Taxidata Oy. Sen suojissa ajaa noin 860 taksiautoa.

Kela-korvauksen saaminen edellyttää, että hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen on katsonut taksi- tai ambulanssikuljetuksen tarpeelliseksi.

”Ei ole yksiselitteistä rajaa, milloin riittää paaritaksi ja milloin ambulanssi.”

– Taksi on ensisijainen ambulanssiin verrattuna. Ei ole yksiselitteistä rajaa, milloin riittää paaritaksi ja milloin ambulanssi. Jos korvauksen edellytykset täyttyvät, korvataan ambulanssin käytön kustannukset, Kelan etuuspäällikkö Susanna Bruun toteaa.

Bruun huomauttaa, ettei Kela puutu yritystoimintaan sinänsä.

– Toimimme Kelan ohjeiden mukaan. Emme me määrittele ambulanssikyydin tarvetta. Matkakorvaustodistuksen tekee lääkäri tai terveydenhuollon laitos, ja Kela päättää korvauksen hyväksymisestä ihan niin kuin taksikyydeissäkin, Tuomo Maavirta muistuttaa.

Maavirta aloitti itse myös taksiyrittäjänä tammikuussa. Kolmesta taksiautosta yksi on paaritaksi. Maavirran mukaan hänen omat Kela-paaritaksikuljetuksensa ovat viime viikkoina vain lisääntyneet, kun koronatilanne on hellittänyt.

Turun ja lähiseudun ambulanssipalvelu korostaa tarjoavansa kiireetöntä ambulanssipalvelua, joka tilataan sen omasta puhelinnumerosta. Kyydin voi sopia myös etukäteen tietylle päivälle.

”Paaritaksi ei aina riitä, kun kyseessä ovat liikuntarajoitteiset, iäkkäät tai pitkäaikaissairaat ihmiset”, esitteessä sanotaan.

– Tämä ei ole taksitoimintaa, Ensihoito Ysikympin toimitusjohtaja Teuvo Arvola korostaa.

Vastaavaa palvelua on tarjolla esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Pääkaupunkiseudulla kiireetöntä ambulanssipalvelua hoitaa muun muassa Ema Finland Oy.

– Palvelulle on todella laaja tarve, kun entistä huonokuntoisempia vanhuksia pidetään kotona, Ema Finlandin sairaankuljetuspäällikkö Kimmo Jäppinen sanoo.

Ema Finland hoitaa vuosittain tuhansia kiireettömiä kuljetuksia. Joka toisen kuljetuksen tilaa asiakas itse. Määränpää on usein sairaalan poliklinikka.

Kimmo Jäppinen mainitsee esimerkkinä hissittömässä kerrostalossa asuvat vanhukset, joiden voimat ja tasapaino eivät aina riitä siihen, että he pärjäisivät portaissa.

– Normaali invataksi ei yhden ihmisen voimin pysty tuomaan häntä alas tai viemään sairaalankäynnin jälkeen takaisin kotiin, Jäppinen huomauttaa.

Ambulanssin kaksi hoitajaa voivat tarvittaessa kantaa asiakkaan.

Kiireettömien kuljetusten aikana syntyy Kimmo Jäppisen mukaan myös ”säännöllisen epäsäännöllisesti” tilanteita, joissa potilas saa yllättäen sairauskohtauksen.

”Siirto on heikkokuntoiselle ihmiselle aina rasitus.”

– Siirto on heikkokuntoiselle ihmiselle aina rasitus. Ambulanssissa on valmius aloittaa perustason hoito. Ennen kaikkea ambulanssissa on ymmärrys, milloin tarvitaan lisäapua.

Turun ja lähiseudun ambulanssipalvelun tavoitteena on tarjota kiireettömiä kuljetuksia koko Varsinais-Suomessa. Koronavirus on kuitenkin lytistänyt ennakko-odotuksia.

Palvelun markkinointia on Pia Maavirran mukaan jouduttu jarruttamaan, jotta ”kuumeiset ihmiset eivät käyttäisi tätä koronataksina päästäkseen lääkäriin”.

– Pitää olla paaripotilas. Käveleviä emme kuskaa. He ovat taksien asiakkaita.

Muistisairaat tai happihoitoa tarvitsevat potilaat voivat toki kävellä ominkin jaloin, mutta he tarvitsevat matkan aikana saattajaa. Palvelutalon tai vuodeosaston henkilöstön ei tarvitse lähteä mukaan, koska ambulanssissa on kaksi hoitajaa.

Ambulanssiryhmittymän seitsemästä yrityksestä yksi päivystää aina viikon kerrallaan. Yrittäjät ajavat ambulansseja itse.

– Tarvetta palvelulle on, mutta tehtäviä pitäisi olla hirmuinen määrä, että pystyisi maksamaan henkilöstön palkkakulut, Teuvo Arvola sanoo.

Varsinais-Suomessa liikkuu nyt kolmenlaisia ambulansseja, jotka voivat äkkiseltään näyttää ulkopäin samanlaisilta.

Ensihoidon ambulanssit ampaisevat apuun, kun hätäkeskus saa ilmoituksen äkillisestä sairastumisesta tai loukkaantumisesta. Siirtokuljetuksen ambulanssit kuljettavat potilaita sairaalasta toiseen. Uusimpana mukana on Turun ja lähiseudun ambulanssipalvelu.

– Ryhmittymän perustaminen tuli meille yllätyksenä, eikä meillä ole sen kanssa mitään tekemistä, ensihoitopäällikkö Tomi Nieminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä toteaa.

Nieminen sanoo tietävänsä, että muutokset ambulanssitoiminnassa herättävät aina tunteita puolin ja toisin. Markkinatuomioistuimen käsiteltävänä on edelleen valitus, jonka ambulanssipalvelun avanneet yritykset tekivät hävittyään sairaankuljetukset tarjouskilpailussa.