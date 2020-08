Ammattiopisto pistää pysäköinnin kuriin yksityisellä valvonnalla

Salon seudun ammattiopisto aikoo pistää villinä rehottavan pysäköinnin kuriin yksityisellä pysäköinninvalvonnalla.

Ammattiopisto on tehnyt valvonnasta sopimuksen helsinkiläisen ParkkiPate Oy:n kanssa. Palveluntuottaja asentaa oman kylttinsä Taitajankadun ja Hyvoninkadun kiinteistöjen alueelle lähiaikoina, ja valvonta käynnistyy syyskuun alkupuolella.

Väärä pysäköinti tuottaa jatkossa 60 euron huomautusmaksun. Aluksi voi selvitä muistutuksella.

– Sen verran ollaan sovittu pehmeää laskua, että ensimmäisestä huomautuksesta laitetaan muistutuslappu. Toisesta kerrasta tulee jo valvontamaksu, kiinteistöpäällikkö Marko Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan villi pysäköinti on aiheuttanut hankaluuksia Salon seudun ammattiopiston alueella jo vuosia. Opiskelijoilla on aiempaa enemmän ajokalustoa, ja luvallisten pysäköintipaikkojen täytyttyä mopoautoja, mönkijöitä ja autoja aletaan pysäköidä luovasti mihin tahansa tyhjään koloon.

– Opiskelijat ovat pysäköineet minne sattuu. On tukittu pelastusteitä ja ruokakuljetusten reittejä, on jätetty autoja huoltohallien ovien eteen ja parkkipaikalle jopa kolmeen riviin, jolloin keskimmäiset eivät eivät pääse lähtemään mihinkään. Autoja on jätetty myös invapaikoille, Mäkelä kertoo.

Ammattiopisto on saanut opiskelijoiden autoista valituksia myös naapurikiinteistöjen omistajilta.

Tilannetta on yritetty parantaa monin keinoin. Opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen on laitettu viestiä, miten ja missä saa pysäköidä. Väärin pysäköityjen autojen tuulilasiin on laitettu lappuja ja autojen omistajia on kuulutettu keskusradiossa siirtämään ajoneuvonsa. Liikennettä on käyty jopa ohjaamassa aamuisin oikeille paikoille.

– Opiskelijat eivät ole reagoineet käskyihin oikeastaan millään lailla, koska on huomattu, ettei lapusta tule mitään sanktiota. Sama auto on saattanut olla pysäköitynä samassa paikassa, vaikka olisi lappu tuulilasissa. Ei kerta kaikkiaan välitetä liikennesäännöistä tai yhteisistä pelisäännöistä, Marko Mäkelä sanoo.

Yksityistä pysäköinninvalvontaa mietittiin jo vuosi sitten, mutta tilannetta päätettiin yrittää korjata hyvällä. Nyt on todettu, ettei pelkkä opastus toimi.

– Resurssimme eivät riitä siihen, että joka aamu on joku ohjaamassa liikennettä. Tämä on viimeinen keino, Mäkelä sanoo.

Ammattiopisto on tiedottanut pysäköinninvalvonnasta jo opiskelijoille, ja viestiä on tarkoitus laittaa vielä uudelleen Wilman kautta.

Tiedotteisiin on liitetty kartat, joissa neuvotaan vapaat pysäköintipaikat, luvanvaraiset paikat ja kokonaan kielletyt alueet.

Marko Mäkelä muistuttaa, että esimerkiksi Hyvoninkadun kiinteistön Turun puoleisessa päässä on suuri pysäköintialue, jossa on reilusti tilaa opiskelijoiden autoille. Taitajankadun kampuksen lähellä on niin ikään ilmaisia ja vapaita pysäköintialueita kahden, kolmen minuutin kävelymatkan sisällä.

– Tässä lähiympäristössä on monia luvallisia kadunvarsipysäköintejä ja läntistä terveysasemaa vastapäätä on iso pysäköintialue. Parin minuutin kävelyn ei pitäisi olla ylivoimainen asia kenellekään, Marko Mäkelä muistuttaa.​

Ammattiopiston opiskelijakunnan puheenjohtajan Joonas Vatasen mielestä on hyvä, että pitkään puhuttaneeseen pysäköintiongelmaan saadaan ratkaisu.

– Tässä on hyvää ja huonoa. Hyvä puoli on, että kaikki joutuvat ajattelemaan myös muita, eivätkä voi vain jättää kulkupelejään mihin sattuu. Huono puoli on, että meitä on ammattiopistossa paljon. Autonsa voi joutua jättämään aika kauas ja kävelemään, Vatanen sanoo.