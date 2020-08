Amnesty: Yhdysvalloissa poliisi kohtelee rasismia vastustavia mielenosoittajia liian kovin ottein

Yhdysvalloissa poliisi ja muut viranomaiset ovat syyllistyneet liialliseen voimankäyttöön rasismia vastustaneita mielenosoittajia kohtaan, arvioidaan Amnesty Internationalin tuoreessa raportissa. Ihmisoikeusjärjestön mukaan fyysistä väkivaltaa, kyynelkaasua, pippurisumutetta ja esimerkiksi kumiluoteja oli käytetty pääasiassa rauhanomaisia protestoijia vastaan.

Mielenosoittajien lisäksi viranomaisten liiallinen voimankäyttö on Amnestyn mukaan kohdistunut myös lääkintähenkilökuntaan, toimittajiin ja ihmisoikeustarkkailijoihin. Järjestön raportissa käytiin läpi 125 voimakäyttötapausta touko-kesäkuun vaihteessa eri puolilla Yhdysvaltoja järjestetyissä Black Lives Matter -mielenosoituksissa.

Amnestyn mukaan erityinen ongelma on kyynelkaasun ja pippurisumutteen vastuuton käyttö. Ne vaikeuttavat hengittämistä sekä saavat ihmiset yskimään ja haukkomaan henkeä, mikä on omiaan lisäämään koronaviruksen leviämisriskiä, järjestö muistuttaa.

Amnesty vaatii Yhdysvaltain poliisivoimia, hallintoa ja kongressia parantamaan viranomaisten toimintaa mielenosoitusten hallinnassa. Mahdollisesti tappavan voiman käyttö pitäisi esimerkiksi rajata laissa selkeästi viimeiseksi toimintavaihtoehdoksi tilanteissa, joissa jonkun henki on välittömästi uhattuna.

Ihmisten oikeus osoittaa rauhanomaisesti mieltään tulee myös taata ja ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet viranomaiset pitää saada vastuuseen toiminnastaan, järjestö huomauttaa.

Amnestyn selvitykseen rasismin vastaisista mielenosoituksista haastateltiin 50:tä henkilöä, muun muassa mielenosoittajia ja toimittajia, sekä käytiin läpi tapahtumista taltioitua kuvamateriaalia.

STT

