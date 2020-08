Analyysi: Ruusuvuoren ja Välimäen ansiosta suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuus on erilainen ja kirkas

Suomalaisessa huippu-urheilussa eletään poikkeuksellisia aikoja.

Lähitulevaisuudessa on jopa todennäköistä, että kummankin maailman pelatuimman mailapelin, golfin ja tenniksen, miesten maailmanlistan sadan parhaan joukossa on suomalainen.

Tenniksessä Emil Ruusuvuori nousi ensimmäistä kertaa sadan parhaan joukkoon maanantaina, kun hän nousi ATP-listalla sijalle 100. Golfissa taas Sami Välimäki nousi kerralla 41 sijaa ja on nyt 109:s.

Ruusuvuoren ja Välimäen urakehityksessä on paljon samaa. He ovat syntyneet peräkkäisinä vuosina (Ruusuvuori 1999 ja Välimäki 1998) ja ovat ottaneet vasta ensimmäisiä askeleitaan ammattilaisuralla.

Kummankin nousu maailmanlistalla on ollut räjähtävä.

Välimäki oli viime vuoden helmikuussa maailmanlistan sijalla 935 ja tämän vuoden helmikuussa 369:s. Maaliskuussa Välimäki voitti Euroopan-kiertueen kisan Omanissa ja nousi 159:nneksi.

Viime viikonloppuna Välimäki oli Walesissa käydyssä miesten Euroopan-kiertueen kisassa toinen, mikä toi hänelle 41 sijan rankingparannuksen sekä paikan kolmen viikon kuluttua pelattavaan US Openiin, joka on hänen uransa ensimmäinen major-turnaus.

Ruusuvuori taas nousi ensimmäistä kertaa 300 parhaan joukkoon viime vuoden kesäkuussa. Viime syksynä hänen rankinginsa oli vielä 209. Myös Ruusuvuori on lunastanut otteillaan paikan uransa ensimmäiseen Grand Slam -turnaukseen US Openiin, joka alkaa ensi viikolla.

Ruusuvuoresta tuli kuudes suomalaispelaaja, joka yltää 100 parhaan pelaajan joukkoon miesten kaksipelin ATP-kiertueilla. Edelliset ovat olleet Jarkko Nieminen, Veli Paloheimo, Aki Rahunen, Olli Rahnasto ja Leo Palin . Naisista samaan ovat päässeet Emma Laine, Nanne Dahlman ja Petra Thorén.

Edellisen kerran suomalainen oli sadan parhaan joukossa elokuussa 2015, jolloin Nieminen oli jo lopettelemassa pitkää uraansa. Nieminen ylsi kauden päätösrankingissa sadan parhaan joukkoon vuosina 2001–14. Maskulaisen paras ATP-sijoitus oli 13:s vuonna 2006.

Golfissa sadan parhaan joukkoon ovat yltäneet vain uransa jo lopettanut Mikko Ilonen ja Mikko Korhonen, joka on tuoreimmalla listalla 178:s. Ilonen oli parhaimmillaan listalla 37:s.

Suomella on ollut edustus samaan aikaan sekä golfin että tenniksen miesten top 100:ssa kahdessa aikaikkunassa: elokuu 2007–maaliskuu 2008 sekä kesäkuu 2013–elokuu 2015. Tuolloin sadan parhaan joukossa olivat siis Ilonen ja Nieminen.

Golfin ja tenniksen kaltaisissa lajeissa on jopa vaarallista tehdä edes keskipitkiä uraveikkauksia. Vielä vaarallisempaa on verrata suoraan edellisiin huippuihin – varsinkin, jos he ovat tehneet suomalaisittain niin ainutlaatuiset urat kuin Ilonen ja Nieminen.

Se ei kuitenkaan himmennä kirkasta tulevaisuudennäkymää. Emil Ruusuvuoresta ja Sami Välimäestä tulee olemaan vielä vuosia iloa suomalaiselle huippu-urheilulle.

Aika näyttää, ovatko suomalaiset nyt valmiimpia käsittelemään heidän menestyksensä ja menestymättömyytensä. Niemisen ja Ilosen huippuvuosina otsikot ”Jarkko hävisi taas” tai ”Ilonen puttasi kaukana kärjestä” olivat paitsi yleisiä, myös lähes poikkeuksetta harhaanjohtavia.

Nyt ymmärrystä on oletettavasti kertynyt sen verran, että jo pelkkää paikkaa major- tai grand slam -turnauksessa osataan arvostaa poikkeuksellisena saavutuksena – sillä sellainen se suomalaisessa huippu-urheilussa totisesti on.