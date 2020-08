Asiantuntija: Korona vähentänyt Isisin tekemien iskujen uhkaa monissa maissa, mutta järjestö koonnut joukkojaan uudelleen

Koronaviruksen asettamat liikkumisrajoitukset näyttävät vähentäneen äärijärjestö Isisin tekemien iskujen uhkaa monissa maissa, sanoo YK:n terrorismin vastaisen työn asiantuntija Vladimir Voronkov.

Riski järjestön iskuihin on kuitenkin suurempi Syyriassa ja Irakissa. Voronkovin mukaan ryhmä on uudelleenjärjestäytynyt molemmissa maissa.

Vaikka Isis on menettänyt merkittävästi vaikutusvaltaansa sen julistaman kalifaatin romahduksen myötä, järjestöllä on yhä 10 000 taistelijaa molemmissa maissa.

Koronaviruksen myötä järjestö on myös saanut paremmat mahdollisuudet rahoittaa toimintaansa kyberrikollisuudella, koska useammat ihmiset ovat viettäneet aikaa internetissä pandemian vuoksi.

