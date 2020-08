Astronautit aloittivat matkan ISS-avaruusasemalta kohti Maata

Yhdysvaltalainen astronauttikaksikko aloitti paluumatkan kohti Maata kansainväliseltä ISS-avaruusasemalta varhain sunnuntaina Suomen aikaa.

Doug Hurley ja Bob Behnken palaavat maahan yksityisen SpaceX-yhtiön miehistöaluksella. He viettivät avaruusasemalla kaksi kuukautta.

Astronauttien kapselin on määrä laskeutua Atlanttiin Floridan edustalle myöhään sunnuntaina Suomen aikaa.

Vielä lauantaina illalla Suomen aikaa paluu oli epävarmaa, sillä hurrikaani Isaias lähestyi Floridaa. Isaias on sittemmin laantunut hieman ja on nyt trooppinen myrsky. Isaias lähestyy Floridan itärannikkoa, kun taas astronauttien kapselin odotetaan laskeutuvan niemimaan länsipuolelle.

STT