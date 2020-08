Atte Jääskeläiselle syytteet liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta – ”Kyseessä on liikenneonnettomuus, ja olen myöntänyt syyllisyyteni”

Opetus- ja kulttuuriministeriöön ylijohtajaksi nimitetty Atte Jääskeläinen on saanut syytteet liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Asia käy ilmi käräjäoikeuden julkisista tiedoista.

Jääskeläinen kommentoi asiaa lyhyesti.

– Kyseessä on liikenneonnettomuus, ja olen myöntänyt syyllisyyteni, Jääskeläinen sanoo STT:lle.

Rikosten epäillään tapahtuneen viime vuoden marraskuussa Helsingissä.

Syytteistä kertoi ensin Helsingin Sanomat. Sen mukaan asiassa on yksi asianomistaja, eli uhri.

Ylijohtajavirka alkaa lokakuussa

Jääskeläinen nimitettiin elokuun alussa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajaksi. Määräaikainen virkasuhde alkaa lokakuun alussa ja kestää vuoden 2025 syyskuun loppuun.

Viime vuodet hän on toiminut muun muassa Lappeenrannan teknillisen yliopiston työelämäprofessorina.

Jääskeläinen erosi Yleisradion päätoimittajan tehtävästä toukokuussa 2017 Terrafameen ja silloiseen pääministeriin Juha Sipilään (kesk.) liittyvän kohun jälkeen. Jääskeläinen ehti toimia Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajana ja vastaavana päätoimittajana noin kymmenen vuotta.

STT

