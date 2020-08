Auringonkukka värittää Saloa vuosi vuodelta enemmän

Auringonkukkapellot valtaavat alaa Salossa peltolohko kerrallaan. Kaupungin mailla auringonkukkaa viljeltiin pitkään Meriniityssä ja Ollikkalassa, mutta nyt kukat kukkivat kolmatta kesäänsä myös Viitanlaaksossa. Kaupunginpuutarhuri Matti Nikanderin mukaan auringonkukkapeltojen helppohoitoisuus ja kukkien tarjoama silmänruoka johtavat siihen, että peltolohkoja nähdään lähivuosina myös Salon keskusta-alueen ulkopuolella.

Ajatuksissa on, että muutaman vuoden kuluttua auringonkukkaa kasvaisi vapaasti kotikäyttöön poimittavaksi myös mahdollisesti Halikossa, Muurlassa ja Perniössä.

– Ne ovat nyt ainakin tässä vaiheessa sellaisia paikkoja kaupungin omistamilta alueilta, joihin auringonkukkaa voisi kylvää. Kaupungin näkökulmasta auringonkukkapellot ovat aika helppohoitoisia – ei tarvitse kuin valmistaa peltolohko keväällä äestäen ja kylvää siemenet maahan. Ja loppukesästä onkin sitten tarjolla silmänruokaa ja poimittavaa kaupunkilaisille. Tietysti paikan täytyy olla sellainen, että sinne on helppo päästä autolla tai jalan, Nikander miettii.

Auringonkukkapeltojen ala on Salon kaupungin mailla tällä hetkellä noin 1,9 hehtaaria. Nikanderin mukaan salolaisilta saatu palaute pelloista on rohkaissut lisäämään peltoalaa vähitellen.

– Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa palaute on ollut hyvää. Ja ovathan ne kauniita, ei sitä käy kiistäminen, Nikander hymyilee.

Salon auringonkukkapellot kukkivat seuraavien viikkojen aikana. Paras kukinto on tällä hetkellä Viitanlaaksossa. Nikander muistuttaa, että kukkia voi käydä poimimassa kuka tahansa omaan käyttöönsä, mutta kukkien hamstraaminen myyntimielessä on kiellettyä.

– Siinä menee raja. Ihmiset ovat noudattaneet hyvin ohjeita ja on ollut ilahduttavaa nähdä, että joka vuosi kukkia kerätään talteen kotien koristeiksi tai muuhun käyttöön erittäin paljon.

Yksi konkreettinen paikka, jonne auringonkukkapeltoa toivotaan kyläyhdistyksen toimesta, on Halikon Märynummi. Märynummen Kyläyhdistys kylvi auringonkukkaa Vaskiontien varrelle Märynummen rinteeseen viime kesäksi, mutta täksi vuodeksi kaupunki osti pellon itselleen.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Laura Leivo kertoo, että he aikovat olla aktiivisia asian suhteen syksyn aikana, jotta auringonkukkaa nähtäisiin Märyn rinteellä jälleen ensi kesänä.

– Aikomuksena on olla yhteydessä kaupunkiin päin ja tiedustella, viljelisivätkö he alueen vai voisimmeko me tehdä sen. Näky Vaskiontietä Märynummelle päin ajettaessa oli niin kaunis, että haluamme ehdottomasti saman näkymän jälleen ensi kesäksi, Leivo sanoo.

Perniöläinen Tomi Koskinen pysähtyi työmatkallaan Meriniityssä poimimaan auringonkukkia talteen viikonloppua varten.

– Meillä on valmistujaisjuhlat tulossa, ja pöytäkoristeiksi ajateltiin auringonkukkia. Miksipä ei, ovathan nämä kukat jo itsessään sellainen viimeinen tuulahdus lämpimästä kesästä, Koskinen hymyilee.

Hän on käynyt poimimassa kukkia myös aiempina vuosina, ja kaupungin suunnitelmat uusista pelloista saivat miehen hyväksyvän nyökkäyksen.

– Hyvältä se vain kuulostaa. Lisää kaunista maisemaa loppukesään.

Viitanlaakso viimeisimpänä

Salon kaupungin auringonkukkapellot

1. Meriniityn pelto löytyy Meriniitynkadun varrelta, aivan Nakolinnan luontopolun lähtöpaikan vierestä.

2. Ala-Ollikkalan pelto löytyy siitä, mihin Ollikkalankatu alkaa ja Vanha Perttelintie alkaa.

3. Viitanlaakson pellon luokse pääsee Pihaniitynkujan päästä, josta murskepintainen käytävä johtaa alueelle.