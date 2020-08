Banksyn rahoittaman Louise Michel -aluksen loput siirtolaiset on siirretty toiselle pelastusalukselle

Katutaiteilija Banksyn rahoittamalla Louise Michel -pelastusaluksella olleet loput siirtolaiset on siirretty toiselle alukselle, Louise Michelin Twitter-tilillä kerrotaan. Välimerellä toimivalta Louise Micheliltä oli aiemmin pyydetty kiireellisesti apua ja sen kerrottiin olevan pian hätätilassa, sillä se oli kokoonsa nähden ylikuormitettu ja siksi vaarassa.

Tviitin mukaan aluksen kyydissä olleet ovat nyt Sea-Watch 4 -pelastusaluksella. Lääkärit ilman rajoja -järjestö tviittasi, että alukselle pelastettiin noin 150 haavoittuvassa asemassa olevaa ihmistä Louise Micheliltä. Pelastettujen joukossa on muun muassa raskaana oleva nainen ja lapsia. Sea-Watch 4 -aluksella on järjestön mukaan nyt yhteensä yli 350 selviytyjää.

Lääkärit ilman rajoja kertoo, että alukselle tuoreeltaan nousseet saavat hoitoa muun muassa polttoaineen aiheuttamiin palovammoihin, nestehukkaan ja hypotermiaan.

Lauantaina Italian rannikkovartiosto kertoi pelastaneensa 49 ihmistä Välimerellä olevalta Louise Micheliltä.

Louise Michelin edustajien mukaan osa ihmisistä oli odottanut aluksella apua jo päiviä. Aluksella oli myös ainakin yksi kuollut siirtolainen.

Banksy on töissään kritisoinut Euroopan siirtolaispolitiikkaa. Töistään saamillaan rahoilla hän on halunnut tukea pelastustoimintaa.

https://twitter.com/MVLouiseMichel/status/1299796750329413632

https://twitter.com/MSF_Sea/status/1299798144281186306

https://twitter.com/MSF_Sea/status/1299833140521963521

Milja Rämö

STT

Kuvat: