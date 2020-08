Beirutin satamaräjähdyksessä on kuollut ainakin 73 ja loukkaantunut 3 700 – räjähdyksen aiheutti ilmeisesti räjähdysherkkä ammoniumnitraatti

Libanonin terveysministeriön mukaan Beirutin räjähdyksen uhriluvut ovat nousseet ainakin 73 kuolleeseen ja arviolta 3 700 loukkaantuneeseen, kertoo uutistoimisto AFP.

Tiedossa ei toistaiseksi ole, kuinka vakavia loukkaantumiset ovat.

Libanonin pääkaupungissa Beirutissa tapahtui tiistai-iltana valtava räjähdys satama-alueella, mikä nosti valtavan savupilven kaupungin taivaalle ja aiheutti rakennuksia tuhoavan paineaallon. AFP:n lähteiden mukaan räjähdyksiä tapahtui kaksi.

Libanonin pääministeri Hassan Diab sanoi televisiopuheessaan myöhään tiistaina, että räjähdyksestä vastuussa olevat asetetaan vastuuseen.

– Tästä katastrofista vastuussa olevat saavat rangaistuksen, Diab sanoi AFP:n mukaan.

Diab pyysi puheessaan myös kansainvälistä apua Libanoniin, joka kärsii pahimmasta talouskriisistä vuosikymmeniin. AFP:n mukaan Libanonin puolustusneuvosto on julistanut Beirutin katastrofialueeksi.

Beirutin ilmassa myrkyllisiä kaasuja

Räjähdyksen syy ei ole vielä tiedossa. Maan sisäministeri Mohammed Fahmin mukaan tuhoisan räjähdyksen aiheutti todennäköisesti ammoniumnitraatti, jota säilöttiin varastorakennuksessa satamassa, kertoo uutiskanava Al Jazeera.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan ammoniumnitraatti ei ole palava aine, mutta se kiihdyttää muiden aineiden palamista. Puhdas ammoniumnitraatti voi tietyissä olosuhteissa myös räjähtää. Räjähdyksen mahdollisuutta voi lisätä voimakas kuumentuminen esimerkiksi tulipalossa.

Tiistaina viranomaislähteen mukaan räjähdys johtui takavarikoiduista ja erittäin räjähdysherkistä materiaaleista, joita oli säilytetty varastossa jo vuosia. Pääministeri Diab lupasi AFP:n mukaan tiedottaa lisää ”vaarallisesta varastosta, joka on ollut olemassa kuusi vuotta vuodesta 2014 asti”.

Beirutissa kerrotaan räjähdyksen jälkeen ilmassa olevan myrkyllisiä kaasuja, kertoo uutiskanava CNN viitaten Yhdysvaltain Beirutin suurlähetystön varoitukseen.

Suurlähetystö kehottaa alueella olevia pysymään sisätiloissa ja käyttämään mahdollisuuksien mukaan kasvomaskeja.

YK:n rauhanturvaajia loukkaantui satamassa olleessa laivassa

YK:n rauhanturvaajia on loukkaantunut onnettomuudessa, kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio Unifil. Osa heistä on vakavasti loukkaantuneita.

Unifil ei kerro loukkaantuneiden tarkkaa lukumäärää. Unifilin laiva oli kiinnitettynä satamaan, kun räjähdys tapahtui alkuillasta. Laiva vaurioitui räjähdyksessä.

Myös Saksan suurlähetystön työntekijöitä haavoittui onnettomuudessa, kertoo Saksan ulkoministeriö. Sataman lähellä sijainnut lähetystö vaurioitui räjähdyksessä.

Ministeriö lisää, ettei kuolleiden ja loukkaantuneiden joukosta voida vielä pois sulkea Saksan kansalaisia.

Tiina Tähtinen ulkoministeriön viestinnästä kertoi STT:lle myöhään tiistaina, että Suomen edustuston kansliatilat vaurioituivat räjähdyksessä täysin. Edustustossa ei ollut ketään sisällä onnettomuuden tapahtuessa.

Tähtisen mukaan Beirutiin on tehty 12 ja Libanoniin 40 matkustusilmoitusta. Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia tavoitellaan yhä.

STT

