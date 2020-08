Ammoniumnitraattia käyttävät niin maatalous, rakennusteollisuus kuin kapinallisryhmätkin – sama aine monien teollisuusräjähdysten taustalla

Libanonilaisviranomaisten mukaan maan pääkaupungissa tiistaina tapahtuneen tuhoisan räjähdyksen taustalla olisi ammoniumnitraatti, jota käytetään tavallisesti lannoitteena.

Beirutissa tapahtui tiistai-iltana valtava räjähdys satama-alueella, mikä nosti valtavan savupilven kaupungin taivaalle ja aiheutti rakennuksia tuhoavan paineaallon. Räjähdyksessä on kuollut ainakin yli 70 ihmistä ja tuhansia on haavoittunut.

Hajuton, kiteinen ammoniumnitraatti on ollut edellisten vuosikymmenten aikana useiden teollisuusräjähdysten taustalla. Muun muassa Yhdysvaltain Texasissa vuonna 2013 tapahtunut lannoitetehtaan räjähdys oli ammoniumnitraatin ansiota. Tahalliseksi julistetussa räjähdyksessä kuoli 15 ihmistä.

Sama aine oli syyllinen myös Ranskan Toulousessa vuonna 2001 tapahtuneeseen kemikaalitehtaan räjähdykseen. Toulousen tehdasonnettomuudessa kuoli 31 ihmistä.

Kun ammoniumnitraattia yhdistää polttoaineöljyihin muodostuu siitä erittäin tehokas räjähde, jota käytetään laajasti rakennusteollisuudessa.

Laillisempien käyttötarkoitusten lisäksi samoja räjähteitä käyttävät kuitenkin myös kapinallisryhmät. Ammoniumnitraattia hyödyntäviä improvisoituja räjähteitä on käyttänyt muun muassa Taliban-järjestö.

Ammoniumnitraatti oli myös yksi ainesosista pommissa, jota käytettiin vuonna 1995 tehdyssä Oklahoma Cityn pommi-iskussa. Uutiskanava CNN:n mukaan iskussa kuoli 168 ihmistä, joista 19 oli lapsia. Lisäksi satoja loukkaantui.

Maataloudessa ammoniumnitraattilannoitetta käytetään rakeina, jotka liukenevat nopeasti kosteuden vaikutuksesta. Tämän myötä lannoitteesta vapautuu maaperään typpeä, joka on kasvun kannalta ratkaisevaa.

Pienempi räjähdys saattoi lietsoa ammoniumnitraatista reaktion

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan ammoniumnitraatti ei ole palava aine, mutta se kiihdyttää muiden aineiden palamista. Puhdas ammoniumnitraatti voi tietyissä olosuhteissa myös räjähtää. Räjähdyksen mahdollisuutta voi lisätä voimakas kuumentuminen esimerkiksi tulipalossa.

Normaaleissa varasto-olosuhteissa ammoniumnitraattia on kuitenkin vaikea saada syttymään ilman korkean lämmön vaikutusta, kertoo Rhode Islandin yliopiston kemianprofessori Jimmie Oxley uutistoimisto AFP:lle.

– Jos katsot videota (Beirutin räjähdyksestä), näet mustan savun, näet punaisen savun, se oli epätäydellinen reaktio, hän kertoi.

– Oletan, että tapahtui pienempi räjähdys, joka lietsoi ammoniumnitraatin reaktiota, hän jatkaa ja huomauttaa, ettei hänellä ole tietoa onko pieni räjähdys ollut onnettomuus vai jotain tahallista.

Ammoniumnitraatin säilytykselle on määrätty usein erittäin tiukkoja sääntöjä. Se pitää esimerkiksi pitää kaukana polttoaineista ja lämmönlähteistä. Monissa EU-maissa ammoniumnitraatin sekaan pitää lisätä kalsiumkarbonaattia, jolloin syntyy pelkkää ammoniumnitraattia turvallisempaa kalsium-ammoniumnitraattia.

Yhdysvalloissa sääntelyä tiukennettiin huomattavasti Oklahoma Cityn pommi-iskun jälkeen.

Ammoniumnitraatin vaaroista huolimatta sen käyttötarkoitukset maatalouden ja rakennusteollisuuden saroilla ovat tehneet siitä korvaamattoman, kertoo Oxley.

– Meillä ei olisi tätä modernia maailmaa ilman räjähteitä, ja me emme ruokkisi tämän päivän väestöä ilman ammoniumnitraattilannoitetta, hän sanoi.

– Me tarvitsemme ammoniumnitraattia, meidän täytyy vain kiinnittää hyvää huomiota siihen, mitä sillä teemme.

Ammoniumnitraattia oli säilytetty varastossa kuuden vuoden ajan

Libanonin pääministerin Hassan Diabin mukaan maan pääkaupungin Beirutin satamassa räjähti noin 2 750 tonnia ammoniumnitraattia. Pääministerin mukaan ei ole hyväksyttävää, että varastossa on ollut kuuden vuoden ajan 2 750 tonnia ammoniumnitraattia ilman, että sen varastoinnissa on otettu huomioon tarvittavia suojatoimia.

AFP:n lähteiden mukaan räjähdyksiä tapahtui kaksi, mutta monissa medioissa on puhuttu myös vain yhdestä suuresta räjähdyksestä.

Maan terveysministeriö kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan juuri ennen vuorokauden vaihtumista keskiviikoksi, että Beirutissa on kuollut ainakin 73 ihmistä ja loukkaantunut yli 3 700.

Muun muassa New York Timesin mukaan terveysministeriön ilmoittamat luvut olisivat myöhemmin kasvaneet ainakin 78 kuolleeseen ja 4 000 loukkaantuneeseen.

STT

