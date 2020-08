Belgiassa laajennettiin kasvomaskin käyttöpakkoa

Belgiassa määräystä pakollisesta kasvomaskin käytöstä on laajennettu, kertovat viranomaiset. Maskia on nyt käytettävä 19:ssä Brysselin alueen kunnassa.

Maskin käyttö on ollut pakollista useimmissa suljetuissa julkisissa tiloissa jo viime kuun puolivälistä saakka kaikille yli 12-vuotiaille. Nyt määräystä laajennettiin, koska rajapyykkinä pidetty päiväluku, 50 uutta tartuntaa 100 000 asukasta kohti, ylittyi.

Brysselin aluehallinnon mukaan maskia on pidettävä julkisissa tiloissa ja sellaisissa yksityisissä tiloissa, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Poikkeuksena maskipakosta listataan henkilöt, joiden terveydentila estää maskin käytön sekä tietyt urheilulajit.

Määräys ei toistaiseksi koske Belgian muita alueita, Flandersia ja Walloniaa.

Koronaviruspandemia on rokottanut pahasti Belgiaa. Liki 10 000 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Väkilukuun suhteutettuna kuolleita on 852 miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on 60.

STT

Kuvat: