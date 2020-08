Berliiniläissairaala: Navalnyin tilassa jonkin verran kohennusta

Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin tilassa on jonkin verran kohennusta, kertoo Navalnyia hoitava berliiniläissairaala Charite Twitterissä.

Sairaalan mukaan myrkytetyksi epäillyn Navalnyin tila on vakaa.

Chariten mukaan Navalnyia hoidetaan edelleen teho-osastolla, jossa häntä pidetään keinotekoisessa koomassa ja hengityskoneessa. Hänen tilansa on edelleen vakava, mutta hänellä ei ole suoranaista hengenvaaraa.

Navalnyi on saanut Charitessa hoitoa viime viikonlopusta lähtien, jolloin hänet tuotiin ambulanssilennolla Berliiniin Venäjän Omskista. Berliiniläissairaalan lääkäreiden mukaan hänet oli todennäköisesti myrkytetty, kun taas venäläislääkärit kertoivat, etteivät löytäneet viitteitä myrkystä.

Lähteenä myös AFP.

https://twitter.com/ChariteBerlin/status/1299328027239776258?s=20

STT