Berliinin poliisi päätti hajottaa koronarajoituksien vastustajien mielenosoituksen – turvamääräyksiä ei poliisin mukaan noudatettu

Berliinin poliisi on ilmoittanut hajottavansa koronarajoituksien vastustajien mielenosoituksen. BBC:n mukaan paikalla on noin 18 000 ihmistä.

Poliisin mukaan protesti lopetetaan, koska mielenosoittajat eivät toistuvista vaatimuksista huolimatta ole noudattaneet turvamääräyksiä.

Poliisi oli aikaisemmin vaatinut mielenosoittajia käyttämään kasvomaskeja, koska väki pakkautui tiukasti yhteen. Välillä mielenosoittajat istuivat paikoillaan ryhmissä.

Viranomaiset ovat varautuneet mielenosoitukseen komentamalla valmiuteen liki 3 000 poliisia ja tuomalla paikalle mellakantorjuntaan sopivaa välineistöä, muun muassa vesitykkejä.

Elokuun alussa samanlainen koronarajoitusten vastainen mielenilmaus keräsi Berliiniin noin 20 000 ihmistä. Tuolloin poliisi hajotti lopulta mielenosoituksen, koska osallistujat eivät noudattaneet koronamääräyksiä.

Koronavirustartuntojen määrä Saksassa on tasaisesti koko ajan noussut. Torstaina Saksassa kiristettiin jälleen koronamääräyksiä. Muun muassa kasvomaskin käyttämättä jättämisestä paikoissa, joissa sitä tulisi käyttää, seuraa vähintään 50 euron sakko.

Liitokansleri Angela Merkel sanoi perjantaina, että viruksen vastainen taistelu vaikeutuu syksyn ja talven kuukausina entisestään.

https://www.bbc.com/news/live/world-53957452

STT

Kuvat: