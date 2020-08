Bloomberg: Turkki on löytänyt uusia kaasuvarontoja Mustaltamereltä

Turkki on löytänyt mahdollisesti uusia maakaasuvarantoja Mustaltamereltä, kertoo uutistoimisto Bloomberg nimettömiin turkkilaislähteisiin nojaten.

Tiedossa ei ole, kuinka paljon kaasua on löytynyt ja onko sitä mahdollista ottaa käyttöön.

Maan presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi torstaina pitämässään puheessa, että hänellä on kerrottavanaan ”hyviä uutisia”, jotka ”tulevat kääntämään maan suunnan”. Presidentti lupasi kertoa asiasta lisää perjantaina.

Erdogan totesi myös puheessaan, että Turkki ei taivu ”merirosvoille” vaan jatkaa kaasun etsintäänsä myös Välimerellä.

Turkin kaasunetsinnät ovat kiristäneet välit EU:n kanssa. Turkki lähetti viime viikolla tutkimusaluksen ja sitä suojelevia laivaston aluksia lähelle Kreikalle kuuluvaa Kastelorizon pikkusaarta. Myös Kreikka ja Ranska toivat tämän jälkeen laivastonsa aluksia alueelle.

