Bottas syytti mustaa ajohaalaria ja paksua alusasua Espanjan gp:n harmittavasta kolmossijasta

Valtteri Bottas uskoo, että Mercedeksen musta ajohaalari oli hänen menestyksensä este sunnuntaisessa formula ykkösten Espanjan grand prix’ssä. Bottas ajoi Barcelonan helteessä kolmanneksi ja on F1:n MM-sarjassa niin ikään kolmantena.

Sijoitus ei tyydytä Bottasta, jonka tallikaveri Lewis Hamilton uhkaa karata jo seitsemänteen maailmanmestaruuteensa. Hamilton ajoi Barcelonassa kauden neljänteen voittoonsa, ja heikon lähdön saaneen Bottaksen edelle ehti myös Silverstonessa voittanut Red Bullin Max Verstappen.

Mercedes käyttää mustaa ajohaalaria tutun vaalean haalarin sijasta, koska talli haluaa tukea Black lives matter -liikettä. Bottas kirosi kisan jälkeen haalaria ja MM-sarjan uutta sääntöä, jonka mukaan kuljettajien alusasun on oltava aiempaa paksumpi.

– Nämä mustat haalarit ovat … kuumat, Bottas kommentoi kisan jälkeen kirosanalla höystettynä. Barcelonan radan pinnassa mitattiin 50 asteen lämpötiloja.

Bottaksen mukaan autossa on ollut tänä vuonna todella kuuma, koska haalari ja alusasu ovat aiempaa paksummat.

– Laihduin Barcelonan kisassa kolme kiloa, Bottas kuvasi hikoiluaan.

Fyysisestä kunnosta Bottaksen menestys ei jää kiinni, sillä MM-sarjan koronatauon aikana hän harjoitteli tunnollisesti ja muun muassa pyöräili paljon.

– Kestän kyllä kuumissa oloissa, mutta ajaminen ei ole kuumassa mukavaa, Bottas tuumasi.

Hän on kuuden kisan jälkeen MM-pisteissä jo 43 pisteen päässä Hamiltonista. Verstappen johtaa Bottasta kuudella pisteellä. Sarja jatkuu 30. elokuuta Belgian Spassa.

STT

