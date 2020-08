Carolina vei toisenkin ottelun Rangersia vastaan, Sebastian Aho ja Sami Vatanen syöttövireessä

Carolina Hurricanes siirtyi jääkiekon NHL:ssä voiton päähän pudotuspelien varsinaisesta avauskierroksesta, kun se kaatoi pudotuspelien karsintakierroksen toisessa osaottelussa New York Rangersin 3-1.

Hurricanesin sankarina hääri hattutempun tehnyt venäläisnuorukainen Andrei Svetshnikov. Carolinan tähtihyökkääjä Sebastian Aho antoi syötöt jokaiseen Svetshnikovin osumaan. Myös puolustaja Sami Vatanen merkkasi kaksi syöttöpistettä.

20-vuotias Svetshnikov siirsi hurrikaanipaidat johtoon Ahon syötöstä neljän peliminuutin jälkeen, kun venäläisen napakka rannelaukaus ohitti Rangersin konkarimaalivahdin Henrik Lundqvistin.

Rangers tuli avauserässä tasoihin kahden miehen ylivoimalla. Rangersin tähtipelaaja Artemi Panarin löi kiekon Hurricanes-maalin kattoon komean kuvion jälkeen.

Toisen erän Hurricanes aloitti vipinällä. Keskeytyneellä runkosarjakaudella 61 tehopistettä nakuttanut Svetshnikov tälläsi ylivoimalla illan toisen osumansa suoraan Vatasen antamasta syötöstä, kun toinen erä oli vanhentunut vain reilun minuutin.

Minuuttia myöhemmin oli Jordan Martinookin vuoro heiluttaa Rangersin verkkoa.

Svetshnikov viimeisteli hattutemppunsa ottelun päätöskympillä puolittaiseen läpiajoon polkeneen Ahon unelmasyötöstä. Svetshnikovin hattutemppu on Carolinan seurahistorian ensimmäinen pudotuspeleissä.

Aho huimassa pistelyönnissä

Oululaislähtöinen Aho, 23, on noussut joukkueensa ykköstähdeksi viime kausien aikana. Pudotuspelit suomalainen on aloittanut mahtivireessä, sillä Aho on paukuttanut kahteen otteluun huimat 1+4=5 pistettä.

Rangersin kakkosketjussa Ryan Stromen ja Panarinin kanssa pelannut 19-vuotias Kaapo Kakko kellotti ottelussa reilun 17 minuutin peliajan. Turkulaisen ensimmäinen runkosarjakausi oli hankala, ja myös visiitti Toronton NHL-kuplassa on jäämässä lyhyeksi.

Joukkueet pelaavat kolmannen ottelun keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa. Tuolloin Carolina voi varmistaa jatkopaikkansa ja sysätä Rangersin kesälomalle.

Torontossa ja Edmontonissa pelataan vielä viisi ottelua Suomen aikaa maanantai-iltana ja tiistaiyönä. Karsintakierroksella toiset ottelut ovat vuoroissa pareissa Calgary-Winnipeg, Pittsburgh-Montreal ja Edmonton-Chicago.

Sijoitusotteluissa rupeamansa aloittavat Tampa Bay, Washington, Las Vegas ja Dallas. Tampa Bay kohtaa Torontossa Washingtonin, Las Vegas mittaa Edmontonissa Dallasin.

STT

