Suomalaiset palasivat NHL-peleihin tehokkaina – Patrik Laine loukkasi kättään ja jätti pelin kesken

Carolina Hurricanes ja New York Rangers saivat lauantaina kunnian pelata ensimmäisen jääkiekon NHL-ottelun noin neljään ja puoleen kuukauteen.

Carolina nappasi Rangersista 3-2-voiton pudotuspelikarsintojen avauspelissä. Carolinan suomalaiskolmikosta Sebastian Aho keräsi tehopisteet 1+1, Teuvo Teräväinen 0+1 ja Sami Vatanen 0+1. Rangersin Kaapo Kakko jäi tehopisteittä.

NHL keskeytti kautensa 12. maaliskuuta koronaviruspandemian takia. Normaaleista asetelmista kausi ei jatkunut, sillä Carolinan ja Rangersin ottelu on osa pudotuspelikarsintaa.

Itä- ja länsilohkon neljä parasta runkosarjajoukkuetta on päässyt suoraan pudotuspelien avauskierrokselle. Molempien lohkojen kahdeksan seuraavaa pääsi pudotuspelien karsintoihin. Itälohkon ottelut pelataan Torontossa ja länsilohkon Edmontonissa.

Varsinaisiin pudotuspeleihin pääsee kolmella voitolla, joten Carolinan on kukistettava Rangers vielä kahdesti edetäkseen jatkoon.

Carolina karkasi alussa johtoon

Carolina siirtyi Torontossa pelatun kamppailun avauserässä johtoon minuutin pelaamisen jälkeen, kun Jaccob Slavin viimeisteli Teräväisen ja Ahon esityöstä.

Toisessa erässä Aho vei Carolinan ylivoimalla kahden osuman karkumatkalle ohjaamalla laukauksen maaliin. Ensimmäisen virallisen ottelunsa Carolinan paidassa pelannut Vatanen sai tilastoihinsa syöttöpisteen.

Carolina hallitsi jäähyjen sävyttämää ottelua, mutta Rangers kavensi toisen erän jälkimmäisellä puoliskolla Mika Zibanejadin ohjauksella.

Päätöserässä Martin Necas vei Carolinan 3-1-johtoon, ja Marc Staal kavensi alivoimalla.

Patrik Laine loukkasi kättään

Winnipeg Jetsin suomalaistähti Patrik Laine joutui jättämään pelin kesken kolmannessa erässä jääkiekkoliiga NHL:n pudotuspelikarsintojen avausottelussa Calgary Flamesia vastaan.

Laine satutti kättään kamppailutilanteessa Calgary-puolustaja Mark Giordanon kanssa. Laine piteli kättään vaihtopenkillä ja marssi pian tämän jälkeen pukukoppiin palaamatta enää tositoimiin.

Calgary voitti ottelun 4-1. Winnipegin pelaamista varjosti ykkössentteri Mark Scheifelen loukkaantuminen avauserässä. Scheifele väänsi jalkaansa ikävästi.

Barkov ja Määttä pisteille

New York Islanders kukisti Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pelatussa ottelussa Florida Panthersin 2-1. Aleksander Barkovin tähdittämä Panthers kavensi vasta viimeisessä erässä Jonathan Huberdeaun maalilla, josta Barkov nappasi pisteen.

Chicago Blackhawks löi Edmonton Oilersin 6-4. Chicagon Olli Määttä keräsi ottelussa itselleen syöttöpisteen. Edmonton maalilla uurasti osan ottelusta Mikko Koskinen, joka torjui pelissä 19 laukauksesta 18.

Kotkaniemelle iso onnistuminen

Jesperi Kotkaniemi teki maalin, kun hänen edustamansa Montreal Canadiens kaatoi jatkoajalla Pittsburgh Penguisin jääkiekkoliigan NHL:n pudotuspelikarsintojen ensimmäisessä ottelussa.

20-vuotiaan Kotkaniemen osuma vei Montrealin 1-0-johtoon avauserässä. Montreal voitti ottelun lopulta 3-2, kun puolustaja Jeff Petry laukoi maalin jatkoajalla.

Kotkaniemen kausi ennen koronaviruspandemian katkaisemaa runkosarjakautta oli vaikea. Hän teki 36 ottelussa tehot 6+2=8. Lisäksi porilaislähtöinen hyökkääjä kärsi keväällä pernavammasta.

