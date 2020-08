Chilen kaivosturma 10 vuotta sitten johti poikkeukselliseen pelastusoperaatioon

Chilessä sattunut kaivosturma vangitsi koko maailman huomion 10 vuotta sitten. Yhteensä 33 kaivosmiestä jäi 5. elokuuta 2010 vangiksi satojen metrien syvyyteen sen jälkeen, kun Atacaman autiomaassa sijaitseva San Josen kupari- ja kultakaivos sortui.

Joukon eloonjäännistä saatiin varmuus vasta reilut kaksi viikkoa myöhemmin. Tämä käynnisti poikkeuksellisen pelastusoperaation, joka päättyi miesten nostamiseen yksitellen maan pinnalle metallikapselissa kapeaa porausreikää pitkin – 69 päivää onnettomuuden jälkeen.

– Aivan kuin se olisi tapahtunut vasta eilen. En usko unohtavani sitä koskaan, sanoo joukon nuorin Jimmy Sanchez.

Sankareina kohdelluista miehistä tuli näyttävän pelastusoperaation jälkeen kansainvälisiä kuuluisuuksia, joita kierrätettiin esiintymässä maailmalla. Nykyisin moni heistä kärsii talousongelmista ja onnettomuuden aiheuttamista traumoista.

Tuomioistuin määräsi pari vuotta sitten pitkän oikeusjutun jälkeen Chilen valtion maksamaan kullekin miehelle vajaan 100 000 euron korvauksen. Valtio kuitenkin valitti päätöksestä, eikä asiaa ole vielä lopullisesti ratkaistu.

Banderas tähditti Hollywood-elokuvaa

Joukon kenties tunnetuimman edustajan Mario Sepulvedan mukaan miehet eivät ole saaneet korvausta Chilen eteen tekemästään työstä.

– Onnettomuus avasi rajoja ja teki maatamme tunnetuksi, mutta meitä on kohdeltu kamalasti, Sepulveda sanoo.

Chilen onnettomuudesta on tehty muun muassa kirja ja Hollywood-elokuva ”The 33”, jossa Sepulvedaa esittää espanjalaistähti Antonio Banderas.

Onnettomuuden aikaan vasta 19-vuotias Sanchez on pyrkinyt takaisin kaivostöihin, mutta ovet ovat sulkeutuneet, kun palkkaajille on selvinnyt hänen taustansa. Mielenterveyssyistä työkyvyttömäksi todettu Sanchez elää nyt pienen eläkkeen varassa vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa talossa, jossa asuu myös 20 muuta ihmistä.

Miesten elossa olosta kertoneen kuuluisan viestilappusen kaivoksessa kirjoittanut Jose Ojeda puolestaan kärsii painajaisista ja diabeteksesta. Hän kituuttelee reilun 270 euron kuukausieläkkeellä, mikä ei riitä edes terveysmenoihin.

Sepulveda on selvinnyt muita kohtalotovereitaan paremmin ja ansainnut tuloja muun muassa puhujana. Hänen verensä vetää silti takaisin maan uumeniin.

– Haaveilen työvuoron aloittamisesta kaivoksen portilla yhdessä työtovereiden kanssa. Rakastan kaivostyötä, hän sanoo huolimatta kovista kokemuksistaan.

STT

