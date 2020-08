CNN: Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla kirjattu jo yli 200 000 koronakuolemaa

Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla on kirjattu jo yli 200 000 koronaan liittyvää kuolemaa, kertoo uutiskanava CNN.

Eniten koronakuolemia on alueella kirjattu Brasiliassa. Maan terveysministeriö ilmoitti sunnuntaina 541 uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Brasiliassa on kirjattu tämän jälkeen yhteensä noin 94 000 koronakuolemaa.

Brasilian terveysministeriö kertoi myös, että maassa on varmistettu 25 800 uutta tartuntaa. Yhteensä tartuntoja on jo yli 2,7 miljoonaa.

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan maailmalla on kirjattu yhteensä yli 687 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Kosovon pääministerillä on todettu koronavirustartunta

Euroopassa Kosovon pääministerillä Avdullah Hotilla on todettu koronavirustartunta. Hän kertoi tartunnasta myöhään sunnuntaina Facebookissa ja sanoi asettuvansa eristyksiin seuraavien kahden viikon ajaksi. Hän kertoo jatkavansa eristyksen aikana tehtäviensä hoitoa kotonaan.

Kesäkuussa pääministerin tehtävään astuneen Hotin mukaan hänellä ei ole lievän yskän lisäksi muita merkkejä taudista.

Tartuntojen määrä on ollut kesän aikana kasvussa Kosovossa, muun Balkanin alueen tavoin.

Noin 1,8 miljoonan asukkaan maassa on varmistettu lähes 9 000 koronatartuntaa ja kirjattu noin 250 koronaan liittyvää kuolemaa.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-08-02-20-intl/h_28bc65499c20229fdce67cf381d56171

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://www.facebook.com/avdullah.hoti/posts/3508635622531100

