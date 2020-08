Dallas ampaisemassa karkuun Coloradolta, Hintz onnistui maalinteossa

Jääkiekon NHL:ssä Dallas Stars on liukumassa Colorado Avalanchelta tavoittamattomiin pudotuspelien toisella kierroksella. Dallas voitti länsilohkon joukkueiden neljännen kohtaamisen luvuin 5-4 ja johtaa nyt ottelusarjaa 3-1. Jatkopaikka on Dallasilla enää yhden voiton päässä.

Dallas ampaisi avauserässä kolmen maalin johtoon, mutta Colorado alkoi pyrkiä rinnalle toisessa erässä.

Kolmanteen erään lähdettiin Coloradolle toiveikkaassa 2-3-tilanteessa. Dallas kuitenkin lisäsi etumatkaansa, kun suomalaishyökkääjä Roope Hintz taktikoi joukkueen neljännen maalin reilun seitsemän minuutin pelin jälkeen. Noin 30 sekunnin kuluttua Denis Gurianov iski Dallasin johtolukemiksi 5-2.

Colorado jaksoi kuitenkin taistella kavennuksia ja sai neljännen maalinsa Dallasin verkkoon vielä pelin viimeisellä minuutilla.

Hintz sai pistesaldoonsa myös syöttöpisteen, kun hän ja puolustaja Miro Heiskanen tarjoilivat ensimmäisessä erässä Radek Faksalle maalipaikan.

Hintz on nyt tehnyt Coloradoa vastaan pelatuissa neljässä ottelussa tehot 2+2. Heiskanen puolestaan on tehnyt jokaisessa Colorado-pelissä yhden syöttöpisteen.

Coloradon riveissä Mikko Rantaselle merkittiin yksi syöttöpiste.

Itälohkossa New York Islanders ja Philadelphia Flyers kohtasivat niin ikään neljättä kertaa. Islanders otti voiton kotiin lukemin 3-2. Se johtaa ottelusarjaa luvuin 3-1 ja on Dallasin tapaan voiton päässä jatkopaikasta.

STT

Kuvat: