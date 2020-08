Eduskunta jatkaa työskentelyään koronarajoitusten kera – mahdollisuutta etä-äänestämiseen selvitetään

Istuntotauolta syyskuun alussa palaava eduskunta jatkaa rajoituksia, jotka se asetti työskentelylleen keväällä koronavirusepidemian takia, eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) kertoi tiedotustilaisuudessa.

Vehviläisen mukaan eduskuntaryhmät selvittävät ennen kuun vaihdetta, voidaanko kansanedustajien määrää istuntosalissa kasvattaa.

– Seuraavan viikon aikana selvitetään ryhmien kanssa, pidättäydymmekö siinä, että salissa on vain viisikymmentä edustajaa.

Kansanedustajien määrä salissa rajattiin keväällä eduskuntaryhmien yhteisellä päätöksellä viiteenkymmeneen normaalin kahdensadan sijaan. Kaikista ryhmistä paikalla oli kerrallaan korkeintaan neljännes edustajista.

Eduskunnan yleisölehteri suljettiin keväällä, eikä rakennukseen ole otettu vastaan vierailijoita. Kansanedustajien avustajat ja muu talon henkilökunta on myös määrätty pääosin etätöihin.

Maskisuositusta tai -pakkoa eduskuntaan ei ole tulossa, mutta sekä kansanedustajille että henkilökunnalle hankitaan maskeja, eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoi.

Etä-äänestys toimisi aluksi puhelinäänestyksenä

Eduskunta selvittää myös mahdollisuutta etä-äänestämisen käyttöönottoon siltä varalta, ettei salissa olevien edustajien määrää pystytä kasvattamaan.

– Kesäkuun lopussa puhemiesneuvosto on antanut suurelle salille esityksen työjärjestyksen muuttamisesta väliaikaisesti siten, että etä-äänestäminen olisi mahdollista, Vehviläinen sanoi.

Työjärjestyksen muutos on nyt perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Jos se hyväksytään, se on voimassa ensi vuoden kesäkuun loppuun. Muutos voidaan ottaa käyttöön aina kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Tällä hetkellä etä-äänestäminen ei ole mahdollista. Sekä täysistunnossa että valiokunnissa äänestykset hoidettiin vielä kesäkuussa paikan päällä.

Vehviläisen mukaan valiokunnat ottivat keväällä käyttöön järjestelyn, jossa ne työskentelevät muuten etänä, mutta kokoontuvat ajoittain tavallista suurempaan saliin äänestämään useasta asiasta kerralla.

Tietoturva-asiat hidastavat etä-äänestämistä

Etä-äänestys toimisi aluksi puhelinäänestyksenä. Suoraviivaisempaan äänestämiseen siirtyminen vaatii tietoturvan varmistamista. Hallintojohtaja Rauhio arvioi, että järjestelmä on mahdollista saada valmiiksi syksyn aikana.

– Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön puhelinäänestysmalli, jossa jokaisen edustajan oikeus äänestykseen osallistumiseen verifioidaan puhelimitse, Rauhio sanoi.

– Toisessa vaiheessa on tarkoitus siirtyä sujuvampaan ratkaisuun, jossa pystytään omalta tietokoneelta tekemään äänestyspäätös. Siihen tarvitaan huomattavan tarkka tietoturvajärjestelmä, ettei sitä pystytä häiritsemään tai keskeyttämään.

STT

