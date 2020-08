Lakka jatkoi aidoissa voittosarjaansa, Aaron Kangas heitti moukarinheiton SM-kultaa, Viljami Kaasalaiselle pikamatkan voitto

Elmo Lakka otti 110 metrin aitajuoksussa yhden Kalevan kisojen ylivoimaisimmista mestaruuksista. Uran kuudes Suomen mestaruus järjestyi kauden kotimaisella kärkiajalla 13,70 ja yli puolen sekunnin marginaalilla.

– Alkukausi on ollut uran tähän mennessä vaikein. Juoksu on ollut väsynyttä, mutta nyt tuntuu, ettei ennätyskunto ole enää kaukana, Lakka iloitsi Turussa.

– Juoksu tuntui helpolta jo verryttelyssä ja varsinkin alkuerä sujui lupaavan rennosti.

Jyväskylän Kenttäurheilijoita edustava Lakka on kohentanut seitsemällä edelliskaudella ennätystään. Viime kesänä lukemat kaunistuivat 13,49:ään, eikä Lakalla juuri ole enää tilaisuuksia sen parantamiseksi tällä kaudella.

– Täytyy antaa itselle anteeksi, jos ennätystä ei enää tule kahdeksantena peräkkäisenä kautena, Lakka naurahti.

Lakka, 27, kertoi, etteivät alkukauden vaikeudet johtuneet motivaatiovaikeuksista vaan liiasta harjoitusinnosta.

– Tuli yritettyä liikaa, kun harjoitteluun jäi enemmän aikaa pandemian takia. Kroppa ei sitten sulanutkaan entiseen tapaan. Ongelmana on ollut alipalautuminen, Lakka selvitti.

– Tämä oli kuitenkin paras paikka floppikaudelle, jos sellainen oli pakko tulla.

Lakan seuratoveri Ilari Manninen otti aitajuoksun hopean ajalla 14,25. Liedon Parman Valtteri Kalliokulju korjasi pronssin ajalla 14,36.

Aaron Kangas kruunasi läpimurtokautensa ensimmäisellä Suomen mestaruudellaan

Moukarinheiton tämän kesän suomalainen komeetta Aaron Kangas kruunasi kautensa ensimmäisellä aikuisten Suomen mestaruudellaan. Selkeä voitto Turun Kalevan kisoista heltisi tuloksella 76,94.

Kangas, 23, on parantanut tänä kesänä ennätystään jo kolme kertaa. Viime viikolla hän lennätti moukarinsa 79,05 metrin päähän Espoon Leppävaaran gp-kisan ringistä. Tulos nosti hänet kolmanneksi Suomen kaikkien aikojen moukarilistalla.

– Tuntuu mahtavalta. Tällainen kausi ja sen päälle vielä Suomen mestaruus. Ei voi olla kuin tyytyväinen, Kangas hymyili.

Hopeasta ja pronssista käytiin viimeiselle heittokierrokselle venynyt tasainen taistelu, jonka päätteeksi kisan kakkoseksi tuli Aleksi Jaakkola (72,77) ja kolmanneksi Henri Liipola (72,19).

Viljami Kaasalainen pinkoi miesten pikamatkan SM-kultaan

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Viljami Kaasalainen on voittanut miesten 100 metrin juoksun Suomen mestaruuden Turun Kalevan kisoissa. Kaasalaisen voittoaika oli 10,35, joka on Kaasalaisen uran toiseksi paras tulos.

Ikaalisten Urheilijoiden Samuli Samuelsson jäi hopealle ajalla 10,43. Vantaan Salamoiden Riku Illukka nappasi pronssia ajalla 10,49.

Kaasalainen kukisti kauden tilastokärki Samuelssonin myös tiistaina Paavo Nurmen kisoissa. Silloin Kaasalainen juoksi ennätyksensä 10,34.

Simo Lipsanen otti mestaruuden mutta pettyi tulokseen

Kolmiloikkaaja Simo Lipsanen juhli Turussa uran yhteensä viidettä ja neljättä peräkkäistä Kalevan kisojen kolmiloikkamestaruutta. Voittoon riitti tulos 16,30, joka ei lappeenrantalaista Lipsasta miellyttänyt.

– Mestaruus maistuu, mutta tulokseen en ole tyytyväinen, Lipsanen vahvisti.

– Oli huippuolot ja myös kunto tuntuu hyvältä. Tavoittelin pitkällä vauhdilla ja pienellä riskillä hyvää tulosta, mutten saanut loikkia hallintaan, vaikka vauhdinjuoksu tuli hyvin.

Lipsanen toivoo, että hän pääsee viikon kuluttua Viroon kilpailemaan. Kalevan kisan kokemusten perusteella hän harkitsee vauhdin lyhentämistä yhdellä askelparilla.

– Se voisi helpottaa vauhdin ja loikkien rytmitystä. Teen toden näköisesti päätöksen lopulta päivän fiiliksen mukaan, Lipsanen kertoi.

Lipsanen on hypännyt tällä kaudella parhaimmillaan 16,48. Suomen ennätyksen 17,14 hän pomppi kesällä 2017.

Tuomas Kaukolahti oli Turun SM-finaalissa toinen tuloksella 16,12. Topias Koukkula kuittasi pronssin tuloksella 15,88.

