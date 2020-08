Elokuun alku lupaa helteitä – heinäkuu oli ”viileähkö, matalapainevoittoinen ja epävakainen”

Viikko alkaa Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Jari Tuovisen mukaan epävakaisena. Maanantaina sateita leviää Ruotsista ja tiistaina Baltiasta Suomeen. Lämpötilat pysyttelevät parinkymmenen asteen tietämillä.

Keskiviikko näyttää jo poutaisemmalta, lukuun ottamatta maan itäosia ja Kainuuta.

– Keskiviikkona ollaan edelleen parissakymmenessä asteessa, ehkä jonkin verran sen yläpuolella. Keskiviikkoaamuna idässä ja Kainuussa tulee vielä yhtenäisiä sateita, jotka väistyvät iltapäivän kuluessa Venäjän puolelle. Keskiviikosta eteenpäin päivälämpötilat alkavat pikkuhiljaa kiipeämään ylöspäin. Torstaina ylin lämpötila on 22-23, Tuovinen kertoo.

Helteistä ilmamassaa virtaa torstain jälkeen Tuovisen mukaan Ruotsista maan ylle.

– Perjantai on todennäköisesti ensimmäinen kunnon hellepäivä maan länsiosissa ja Lounais-Lapissa. Idässä ei vielä ole sitä lämpimintä ilmamassaa, joskin sielläkin on 22-23 lämpöastetta. Lännen alueella, ulottuen Meri-Lappiin, ylin lämpötila voi olla 26 astetta, hän sanoo.

Asemakohtaisia ennätyksiä rikki sateissa ja kylmyydessä

Heinäkuussa laskettiin vain kymmenen hellepäivää, kun päiviä on normaalisti 16. Kuun aikana maa oli laajasti pitkäkestoisten matalapaineiden otteessa, mikä näkyi sademäärissä.

– Eniten satoi Pohjanmaan Isojoella, jossa vettä tuli 193,1 millimetriä. Summa summarum voisi sanoa, että hyvin yleisesti päästiin yli sadan millimetrin sademääriin asemalla kuin asemalla. Ne ovat 1,5-2,5-kertaisia määriä tavanomaiseen verrattuna. Yleensä heinäkuussa sataa 60-90 millimetriä ja nyt tuollaiset 120-150 millimetriä olivat kohtalaisen yleinen lukema etelärannikkoa lukuun ottamatta, Tuovinen kertoo.

Ennätyksellisen koleaa säätä kohdattiin Pirkanmaalla, jossa rikottiin Tampere-Pirkkalan lentoaseman asemakohtainen ennätys.

– 24. heinäkuuta päivän ylin lämpötila oli 12,2 astetta ja se on 1960-luvulta lähtien matalin päivän ylin lämpötila sillä asemalla heinäkuussa, Tuovinen sanoo.

– Heinäkuuta voisi kuvata, että se oli viileähkö, matalapainevoittoinen ja epävakainen. Suurimmassa osassa maata oli asteesta kahteen tavanomaista viileämpää, hän kertoo.

STT

