Ensimmäinen Helsingin murhaepäillyistä vangittiin Pasilan poliisitalolla – oikeus päättää tänään 12 murhasta epäillyn vangitsemisesta

Poliisi vaatii tänään 10 miestä ja kahta naista vangittavaksi murhasta epäiltynä Pasilan poliisitalolla järjestettävässä vangitsemisoikeudenkäynnissä. Käräjäoikeus päätti ensimmäisen epäillyn vangitsemisesta hetki sitten. 37-vuotias mies vangittiin murhasta epäiltynä todennäköisin syin.

Poliisi tiedotti perjantaina, että se tutkii Helsingissä tiistain ja keskiviikon välisenä aikana tapahtunutta henkirikosta murhana, mutta on ollut tutkinnallisista syistä vaitonainen tapahtumista.

Epäiltyjen joukossa on sekä miehiä että naisia. He ovat 70-, 80- ja 90-luvuilla syntyneitä. Vangitsemisistunnot käydään näillä näkymin suljetuin ovin.

STT

