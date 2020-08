Erkki Tuomioja sai sähköpostissa oudon avunpyynnön ”Mrs. Paavo Lipposelta”

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) sai perjantaina sähköpostiinsa erikoisen englanninkielisen avunpyynnön, jonka lähettäjäksi oli merkitty ”Mrs. Paavo Lipponen”.

Viesti oli jäänyt Tuomiojan sähköpostin roskapostisuodattimeen, joka karsii postista muun muassa erilaiset huijausyritykset. Tapauksesta Facebookissa kirjoittaneen Tuomiojan mukaan suodattimeen nyt jäänyt epätoivoinen huijausyritys on lajissaan ”todellinen helmi”.

Kömpelösti kirjoitetussa viestissään kirjoittaja kertoo, että SDP:tä johtanut Lipponen joutui vuonna 2009 Kansallinen Kokomuus -nimisen puolueen murhaamaksi. Lipposen kuoleman jälkeen Suomen hallitus oli kirjoittajan mukaan jäädyttänyt perheen omaisuuden. Toteutetut ankarat toimet ovat kirjoittajan mukaan tehneet hänen ja hänen lapsensa elämästä sietämätöntä.

Kirjoittaja pyytää Tuomiojalta apua varojensa siirtämiseksi Suomen ulkopuolelle. Kirjoittajan mukaan hänen pankkitilinsä voitaisiin siirtää Tuomiojan nimiin, jolloin Suomen hallitus ei enää pääsisi käsiksi sen sisältämiin varoihin.

Tuomiojan saama viesti noudattelee niin sanottujen nigerialaiskirjeiden perinteistä kaavaa, jossa vastaanottajia houkutellaan traagisten peitetarinoiden varjolla yhteistyöhön. Kirjeissä luvataan yleensä tuntuva palkkio tai vastalahja, jos vastaanottaja auttaa lähettäjää tai ryhtyy tämän kanssa liiketoimiin. Luvattu palkkio jää kuitenkin saamatta ja huijareille lainatut rahatkin katoavat tavoittamattomiin.

Huijausviestejä on kutsuttu nigerialaiskirjeiksi, sillä monet viesteistä on lähetty Länsi-Afrikan maista.

Tuomiojan saamasta viestistä kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

https://www.facebook.com/erkki.tuomioja

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006589240.html?ref=rss

STT

Kuvat: