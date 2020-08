Italia pani tanssipaikat säppiin ja Espanjakin kiristi koronarajoituksia

Italia ilmoitti sunnuntaina sulkevansa kaikki diskot ja yökerhot maanantaista lähtien ainakin kolmeksi viikoksi koronaviruspandemian kiihtymisen vuoksi. Kielto koskee myös ulkoilmadiskoja.

Samalla otetaan käyttöön yöllinen maskipakko sellaisilla paikoilla, joihin kokoontuu paljon ihmisiä. Maskipakko on voimassa iltakuudesta aamukuuteen.

Uusista määräyksistä käytiin kova vääntö, sillä diskot ja yökerhot työllistävät liki 50 000 ihmistä. Alan työnantajien kattojärjestön (SILB) mukaan Italiassa on noin 3 000 yökerhoa.

Espanjassa puolestaan La Riojan maakunnasta pohjoisessa ja Murcian maakunnasta maan kaakkoisosassa tuli sunnuntaina kaksi ensimmäistä aluetta, jotka ottivat käyttöön uudet, koronaviruksen toisen aallon suitsimiseen tarkoitetut määräykset.

Uusiin määräyksiin kuuluvat muun muassa tupakoinnin kieltäminen ulkona, jos kahden metrin turvaväliä ei voida pitää, yökerhojen ja tanssipaikkojen sulkeminen sekä määräys, jonka mukaan ravintolat on suljettava viimeistään kello yksi yöllä.

Muiden maakuntien odotetaan seuraavan La Riojan ja Murcian esimerkkiä lähipäivinä.

Israel kertoi helpottavansa karanteenimääräyksiään sen verran, että 20 turvalliseksi katsotusta maasta palaavat Israelin kansalaiset eivät enää joudu kahden viikon karanteenin. Turisteilta maan rajat pysyvät edelleen suljettuina.

Australiasta on vaikea päästä pois

Australia on rajoittanut koronaviruspandemian aikana voimakkaasti kansalaistensa mahdollisuuksia matkustaa ulkomaille, kertoi maan media sunnuntaina. Rajaviranomaiset ovat päästäneet ulkomaille vain noin 22 000 ihmistä maaliskuun lopun ja heinäkuun lopun välisenä aikana.

Maasta lähtöön on täytynyt anoa lupa maaliskuun lopulta lähtien. Hakemuksista noin kolme neljäsosaa on hylätty, kertoo muun muassa Sydney Morning Herald.

Australian tiukka matkustuslinja on herättänyt yhä kiivaampaa kritiikkiä myös maan sisällä. Sitoutumaton parlamentin jäsen Zali Steggall vertasi rajoituksia Pohjois-Koreaan. Steggall ja useat muut parlamentin jäsenet ovat kertoneet saaneensa avunpyyntöjä maasta pois pyrkiviltä kansalaisilta.

STT

