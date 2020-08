Espanjassa otettiin taas käyttöön koronarajoituksia

Espanjassa La Riojan maakunnasta pohjoisessa ja Murcian maakunnasta maan kaakkoisosassa tuli sunnuntaina kaksi ensimmäistä aluetta, jotka ottivat käyttöön uudet, koronaviruksen toisen aallon suitsimiseen tarkoitetut määräykset.

Uusiin määräyksiin kuuluvat muun muassa tupakoinnin kieltäminen ulkona, jos kahden metrin turvaväliä ei voida pitää, yökerhojen ja tanssipaikkojen sulkeminen sekä määräys, jonka mukaan ravintolat on suljettava viimeistään kello yksi yöllä.

Muiden maakuntien odotetaan seuraavan La Riojan ja Murcian esimerkkiä lähipäivinä.

Espanjassa on kuollut koronaviruksen seurauksena yli 28 600 ihmistä, kertoo Worldometer-tilastosivusto. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 612. Suomessa vastaava luku oli sunnuntaina 60.

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maailman koronavirustartuntojen määrä nousi lauantaina ainakin yli 294 000:lla, mikä on korkein luku sitten pandemian alun, kertoo uutiskanana CNN.

Australiasta on vaikea päästä pois

Australia on rajoittanut koronaviruspandemian aikana voimakkaasti kansalaistensa mahdollisuuksia matkustaa ulkomaille, kertoi maan media sunnuntaina. Rajaviranomaiset ovat päästäneet ulkomaille vain noin 22 000 ihmistä maaliskuun lopun ja heinäkuun lopun välisenä aikana.

Maasta lähtöön on täytynyt anoa lupa maaliskuun lopulta lähtien. Hakemuksista noin kolme neljäsosaa on hylätty, kertoo muun muassa Sydney Morning Herald.

Australian tiukka matkustuslinja on herättänyt yhä kiivaampaa kritiikkiä myös maan sisällä. Sitoutumaton parlamentin jäsen Zali Steggall vertasi rajoituksia Pohjois-Koreaan. Steggall ja useat muut parlamentin jäsenet ovat kertoneet saaneensa avunpyyntöjä maasta pois pyrkiviltä kansalaisilta.

– Olemmeko me nyt vankilavaltio, josta ei saa poistua, jollei pysty perustelemaan lähtönsä syytä? Tällaista ei ole ollut edes sotien aikana, Steggall sanoi Sydney Morning Heraldin mukaan.

Ensimmäisen koronatauon jälkeisen risteilyaluksen oli määrä suunnata Välimerelle

Koronatauon jälkeisen ensimmäisen suuren Välimeren risteilyaluksen oli määrä lähteä matkalle sunnuntaina Genovasta Luoteis-Italiasta. Kaikilta matkaan aikovilta matkustajilta otettiin vielä terminaalissa koronavirustesti.

Risteilylle aikovia ei korona huolettanut.

– En todellakaan voinut jättää välistä ensimmäistä koronatauon jälkeistä risteilyä. Olen ollut mukana 87 risteilyllä, joten pystytteköhän edes arvaamaan, miten paljon olen kärsinyt kun en ole päässyt risteilemään sitten helmikuun, valitti sarjaristeilijä ja bloggaaja Rosalba Scarrone, 64.

MSC Grandiosa -risteilyalus kuuluu yksityiselle MSC Cruises -varustamolle. Alus käy viikon risteilyn aikana neljässä satamassa.

Koronapandemia on merkinnyt katastrofia risteilyjä järjestäville varustamoille. Laivat ovat joutuneet jäämään satamaan ja useilla aluksilla on todettu kasapäin virustartuntoja.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-08-15-20-intl/index.html

https://www.smh.com.au/lifestyle/life-and-relationships/on-par-with-north-korea-three-out-of-four-requests-to-leave-australia-refused-20200814-p55luj.html

STT