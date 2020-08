Etätyösuositus päättyy,muttakotityöskentely jatkuu

Etätyösuositus päättyy työpaikoilla tänään, mutta maanantaina työpisteille palataan Salossa vaihtelevasti. Osa yrityksistä tarkkailee koronaepidemian mahdollisen toisen aallon kehittymistä ainakin elokuun alkupuoliskon, kun taas osa yrityksistä jatkaa vahvasti etätyölinjalla.

Sen sijaan ne Salon kaupungin työntekijät, jotka ovat voineet tehdä töitä kotoa käsin, palaavat maanantaina siihen työrytmiin, joka on ollut käytössä ennen koronaviruksen leviämista Suomessa maaliskuun alussa. Eli etätyönteko päättyy ainakin toistaiseksi, mutta ei välttämättä pitkäksi aikaa.

– Torstaina on ensimmäinen koronajohtoryhmän kokous, jossa käydään läpi, mikä korona-ajan työskentelytavoissa on ollut hyvää, mikä huonoa ja mitä toimintatapoja voidaan mahdollisesti hyödyntää jatkossa pysyvästi. Samalla tietysti seurataan koronavirustilanteen kehittymistä ja voi hyvin olla, että etätöihin palataan tarpeen vaatiessa nopeallakin aikataululla, sanoo kaupungin henkilöstöjohtaja Christina Söderlund .

Lounean henkilöstöstä jopa 70–80 prosenttia teki etätöitä vielä toukokuussa, mutta kesän aikana etätyönteon määrä on aavistuksen vähentynyt. Talous- ja hallintojohtaja Harri Mannonen epäilee, että ensi maanantaista alkaen lukema laskee entisestään.

Se on kuitenkin selvää, että etätyönteon määrä ei ainakaan lähikuukausina, eikä mahdollisesti koskaan enää, putoa alkuvuoden tasolle.

– Se on toki vain oma ennustukseni, mutta uskoisin, ettei niin sanottuun vanhaan normaaliin enää täysin palata. Ei ainakaan aivan lähiaikoina. Meillä on jo pitkään ennen korona-aikaa ollut käytössä joustavan työnteon malli, jossa töitä on ollut mahdollista tehdä myös kotoa käsin, Mannonen kertoo.

Hänen mukaansa työskentely kotona on tietyissä olosuhteissa ja tehtävissä jopa tehokkaampaa kuin toimistolla. Sellaisia tehtäviä ovat korkeaa keskittymistä vaativat työt.

– Esimerkiksi suunnitteluprojektit ovat sellaisia, jotka vaativat erityistä keskittymistä ja jos ajatus katkeaa monesti, ei työnteko ole välttämättä niin tehokasta. Sellaista on ainakin havaittu, että vaativien projektien tekeminen kotona on jopa tehokkaampaa kuin työpaikalla.

Lounean markkinointipäällikkö Pauliina Lekberg teki ennen koronaviruksen leviämistä etätöitä keskimäärin yhden päivän viikossa. Maaliskuun puolivälistä alkaen työt siirtyivät kotiin, mutta kesän aikana hän on vähitellen palannut tekemään työpäiviään myös Salon pääkonttorille.

– Tässä työtehtävässä on tärkeää olla ihmisten kanssa kasvotusten tekemisissä ihan jo sen takia, että voi paremmin pallotella ajatuksia ja vaihtaa ideoita. Työt hoituvat kyllä hyvin kotoa käsinkin, mutta koen, että markkinointiin liittyvässä työssä läsnäolo on erityisen tärkeää, hän miettii.

Lounaismaan Osuuspankissa koronavirustilannetta seurataan edelleen tarkasti, eikä paluuta etätöistä työpaikan tarjoamille työpisteille ajoiteta kuukauden vaihtumiseen. Pankinjohtaja Jukka Tuomisen mukaan työntekijät ovat jo kesä–heinäkuun aikana palanneet takaisin ”normaalimpaan työskentelyyn” asteittain, joten mitään mullistavaa muutosta tähän tilanteeseen ei ole ensi maanantaista alkaen luvassa.

– Jos tilanne ei muutu olennaisesti nykyisestä, palaamme normaaliin etätyökäytäntöön sitä mukaa, kun henkilöt palaavat lomilta. Tietyt rajoitukset ovat yhä voimassa: sisäisissä tilaisuuksissa on vielä elokuun ajan 50 hengen rajoitus voimassa, mutta toki noudatamme asiassa viranomaisten päivittyviä ohjeistuksia, Tuominen kertaa.

Myös asiakkaan näkökulmasta tietyt korona-ajan hygieniaan liittyvät uudistukset pysyvät edelleen käytössä.

– Emme edelleenkään kättele, ja huolehdimme hyvästä käsihygieniasta jatkossakin. Konttoritapaamisissa suojapleksit jäävät käyttöön ja turvallisten etäisyyksien pitämistä painotetaan. Etätöitä siis jatketaan, kuten ennen pandemian alkua, Tuominen jatkaa.

OP Lounaismaalla on pääosin hyviä kokemuksia etätyönteon tehokkuudesta. Etätyöjakso on vauhdittanut uusien digitaalisten työkäytäntöjen käyttöönottoja, sillä esimerkiksi verkko- ja puhelinneuvotteluja on käyty selvästi aiempaa enemmän. Myös asiakkaiden hankkeet ovat siirtyneet nopealla aikataululla pääosin digitaalisiin kanaviin. Etätyön kautta asiakkaille on voitu tarjota neuvotteluaikoja myös lauantaisin, ja näille ajoille onkin ollut Tuomisen mukaan paljon kysyntää. Tämä palvelu jää käyttöön myös jatkossa, vaikka koronavirustilanne hellittäisikin.

Vaikka etätyö on osoittanut toimivaksi työnteon muodoksi, on myös kaipuu työyhteisöä kohtaan kasvanut kevään ja kesän aikana.

– Työkavereiden ja työyhteisön arvo on konkretisoitunut etätyön aikana. Meidän kokemuksemme mukaan etätyössä työ tahtoo joskus viedä mukanaan niin, että työpäivän venymistä ei aina huomata ja taukojen pitäminen voi helposti unohtua, Tuominen muistuttaa.​

Nettiyhteyksiä vauhditettu ennätystahtiin

kun etätyönteko kasvoi räjähdysmäisesti maalis–huhtikuun taitteessa, kiihtyi myös nopeampien verkkoyhteyksien kauppa. Lounean talous- ja hallintojohtajalaskee, että tämän vuoden aikana yritys on tehnyt yli kaksinkertaisen määrän nopeudennostoja verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna.

– Koronatilanne on vauhdittanut selvästi tehokkaiden yhteyksien tarvetta. Monessa perheessä vanhemmat ovat tehneet kotona etätöitä samalla, kun lapset ovat tarvinneet nettiyhteyttä esimerkiksi etäkoulunkäyntiin ja lukuisiin suoratoistopalveluihin. Sitten on huomattu, ettei nykyinen yhteysnopeus enää riitäkään, Mannonen miettii.

Nopeilla yhteyksillä hän tarkoittaa jopa 1 000 megan sekuntinopeudella tietoa siirtäviä kuituyhteyksiä. Tavallisesti tällaiset kaistat ovat olleet vaativaan yrityskäyttöön tarkoitettuja, mutta kevään ja kesän aikana myös salolaisissa kotitalouksissa on alkanut virrata bitti yritysvauhtia.

– Siinä mielessä me olemme olleet onnekkaita tämän koronakriisin keskellä, että toimialalla on riittänyt kysyntää jopa aiempaa enemmän.

Lounean verkko kattaa hyvin Salon keskustan alueen ja suurimmat keskustaajamat lähialueilla. Mökkialueita, joista verkko puuttuu, ei ole kuitenkaan lähdetty koronan aiheuttaman kuitubuumin myötä rakentamaan.

– Niissä on kyse aina useamman vuoden projektista, eikä niin pitkälle tulevaisuuteen voi vielä ennustaa. Mutta esimerkkinä Teijon alueella nopeudennostoja on tehty jo olemassa oleviin verkkoihin aika reilusti tämän vuoden aikana, Mannonen sanoo.