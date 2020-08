WHO: Koronapandemia kestänee vielä pitkään, valtioissa havaittavissa ”torjuntaväsymystä”

Maailman on syytä varautua siihen, että koronaviruspandemia pitkittyy, arvioi Maailman terveysjärjestön WHO:n hätäkomitea lauantaina. Se pitää virukseen aiheuttamaa uhkaa edelleen hyvin korkeana.

Hätäkomitea myös varoitti niin sanotusta torjuntaväsymyksestä, kun erilaiset rajoitustoimet heikentävät valtioiden taloutta. Se vaati WHO:lta yksityiskohtaista ohjeistusta siitä, miten maiden tulisi virusta torjua.

WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi lähes tasan kuusi kuukautta sitten. Tuolloin tammikuun lopussa Kiinan ulkopuolella oli todettu vasta noin sata koronavirustartuntaa. Nyt tartuntoja on maailmanlaajuisesti tilastoitu jo yli 17,7 miljoonaa, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Etelä-Afrikassa yli puoli miljoonaa tartuntaa

Etelä-Afrikassa on nyt tilastoitu yhteensä yli puoli miljoonaa koronavirustartuntaa. Maan terveysministeri kertoi asiasta lauantaina.

Maassa on virukseen liittyen kuollut yli 8 000 ihmistä. Paikalliset tutkijat ovat kuitenkin havainneet merkittävän nousun luonnollisissa kuolemissa viime viikkoina. Tämän uskotaan viittaavan siihen, että virukseen liittyviä kuolemia olisi tiedettyä enemmän.

Afrikan mantereella Etelä-Afrikassa on havaittu eniten koronavirustartuntoja. Testeihin pääsy ja testauskapasiteetti vaihtelevat maittain.

