EU kehottaa Venäjää olemaan puuttumatta Valko-Venäjän sisäisiin asioihin

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin mukaan Venäjän pitää myös itse noudattaa vaatimustaan, jonka mukaan Valko-Venäjän sisäisiin asioihin ei pidä puuttua ulkopuolelta. Borrell esitti kansansa Berliinissä unionin ulkoministereiden epävirallisen kaksipäiväisen kokouksen päätteeksi.

Kokoukseen osallistuneen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin eilinen ilmoitus avustaa Valko-Venäjää tarvittaessa venäläisillä turvallisuusjoukoilla oli noussut esiin joidenkin ministereiden puheenvuoroissa. Tässä yhteydessä oli korostettu sitä, että kaikkien on tärkeää kunnioittaa Valko-Venäjän itsemääräämisoikeutta, Haavisto kertoi suomalaismedialle kokouksen jälkeen.

Haavisto matkustaa Berliinin EU-kokouksesta huomiseksi Vilnaan, missä hän tapaa Liettuan ulkoministerin Linas Linkeviciusin. Liettuaan on paennut myös paljon Valko-Venäjän oppositiota. Haaviston mukaan Suomen puolelta on esitetty toive tavata vierailulla myös heitä.

Haavisto ei halunnut tarkentaa, onko toiveissa tapaaminen nimenomaan opposition presidenttiehdokkaana olleen Svetlana Tihanovskajan kanssa.

– Nähtäväksi jää, millaisessa kokoonpanossa he haluavat tämän tapaamisen järjestää, Haavisto tyytyi toteamaan.

Lähteenä myös AFP

Niilo Simojoki

STT

