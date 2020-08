EU kutsui ulkoministerit koolle Valko-Venäjän kriisin takia

EU-maiden ulkoministerit järjestävät perjantaina ylimääräisen kokouksen pohtiakseen tilannetta Valko-Venäjällä. EU totesi jo aikaisemmin, etteivät vaalit olleet sen paremmin vapaat kuin rehellisetkään. Unioni on myös väläytellyt mahdollisuutta pakotteisiin vaalituloksen vääristelyn vuoksi.

Väkivalta Valko-Venäjällä jatkui sunnuntain presidentinvaalien jälkeen keskiviikon vastaisena yönä. Valko-Venäjän sisäministeriön edustajan Olga Tshemodanovan mukaan protestoijia oli kuitenkin edellisiä öitä vähemmän, ja mielenilmaukset keskittyivät entistä harvempiin kaupunkeihin.

Tshemodanovan mukaan poliisit pidättivät keskiviikon vastaisen yönä runsaat tuhat ihmistä.

Yhteenotot olivat kuitenkin silminnäkijöiden mukaan rajuja. Poliisit muun muassa hyökkäsivät toimittajien ja kuvaajien kimppuun. Kuvaajien kameroista vietiin muistikortteja ja kameroita rikottiin. Sosiaaliseen mediaan ladatuista videoista näkyy, miten poliisit kiskovat väkivalloin ihmisiä autoista rikottuaan ensin niiden ikkunat.

”Pelottavaa, laista ei välitetä”

Alusta asti mielenosoituksissa maan pääkaupungissa Minskissä mukana ollut ensihoitaja Jan, 28 sanoi poliisien käyneen entistä väkivaltaisemmiksi.

– Eilinen ilta oli pelottava, laista ei välitetty lainkaan. Kaiken tämän tarkoituksena on pelotella ihmisiä, jotta he pysyisivät hiljaa, hän kertoi.

Opposition presidenttiehdokas Svetlana Tihanovskaja pakeni vaalien jälkeen Liettuaan. Pian paon jälkeen julkisuuteen tuli kaksi videota. Toisessa Tihanovskaja selittää ”vaikeaa päätöstä” jättää maansa ja toisessa vedotaan mielenosoittajiin, jotta he lopettaisivat protestit ja noudattaisivat lakia. Tukijoiden mukaan Tihanovskaja oli tehnyt jälkimmäisen nauhoituksen pakon edessä.

Lukashenkon kerrottiin voittaneen vaalit 80 prosentin äänisaaliilla, kun taas Tihanovskaja olisi saanut vain kymmenen prosentin kannatuksen.

STT

