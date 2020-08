EU voi lisätä Turkkiin kohdistuvia pakotteita, jos Välimeren kriisi ei kohennu

Euroopan unioni varoitti perjantaina Turkkia mahdollisista uusista pakotteista, jos Turkin, Kreikan ja Kyproksen jännitteiden liennyttämisessä ei nähdä tapahtuvan kehitystä itäisellä Välimerellä.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell kertoi, että EU haluaa antaa todellisen mahdollisuuden dialogille mutta on järkkymätön jäsenmaidensa Kreikan ja Kyproksen tukemisessa.

Kolmen edellä mainitun valtion välit ovat kiristyneet itäisellä Välimerellä merialueiden hallintaa sekä öljyn ja kaasun etsintöjä koskevien riitaisuuksien vuoksi.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan EU ja Saksa ovat yrittäneet saada Kreikkaa ja Turkkia neuvottelupöytään.

– Tässä on ollut sellaisia vaiheita, joissa tämä on ollut ilmeisen lähellä tässä kesän aikana, hän kertoi.

Saksassa järjestetyssä ulkoministerikokouksessa toivottiin siksi, että korkea edustaja Borrell ja Saksa jatkavat diplomaattisia ponnisteluja. Samaan aikaan varaudutaan siihen, että jos mitään tuloksia ei tule, niin pakotteita Turkkia vastaan voidaan laajentaa, Haavisto kertoi.

Haavisto on osallistunut tällä viikolla Berliinissä järjestettyyn EU-maiden ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen. Perjantaina kokouksen asialistalla olivat myös EU:n Turkki-suhteet.

Mahdollisista lisäpakotteista keskusteltaneen syyskuussa

Öljyn ja kaasun etsinnät Välimerellä ovat vieneet Turkin ja Kreikan törmäyskurssille, ja välit kiristyivät entisestään, kun Turkki lähetti sotilasalusten saattaman tutkimusaluksen kiistellylle alueelle aiemmin tässä kuussa. Kummankin maan merivoimat ovat harjoitelleet alueella.

Turkin mukaan kiistelty merialue on Turkin mannerjalustan päällä, Kreikan mukaan vedet ovat Kreikan talousvyöhykettä.

Borrell kehotti perjantaina, että Turkki pidättäytyisi yksipuolisista toimista eräänlaisena perusehtona, jotta neuvottelut voisivat edetä. Saksa yrittää toimia sovittelijana Välimeren maiden välisissä neuvotteluissa.

Jos neuvottelut eivät etene, voisivat Borrellin mukaan mahdolliset pakotteet kohdistua aluksiin tai muihin voimavaroihin, jotka liittyvät itäisellä Välimerellä tehtäviin etsintöihin. Lisäksi Borrellin mukaan voitaisiin muun muassa kieltää EU-alueen satamien käyttö.

Borrellin mukaan mahdollisista lisäpakotteista voidaan keskustella Eurooppa-neuvostossa syyskuun loppupuolella.

Turkki: Pakotteilla vihjailu ei ratkaise ongelmia

Kreikan mukaan perjantaiset päätökset ovat tervetulleita.

– Mielestäni Kreikka on saanut sen, minkä pystyi, Kreikan ulkoministeri Nikos Dendias kertoi kreikkalaismedialle.

– Toivon, että Turkki tulee järkiinsä, lopettaa provokaatiot, lakkauttaa mielivaltaiset toimensa ja lakkaa rikkomasta kansainvälistä lakia, hän jatkoi.

Turkin mukaan EU:n pyyteetön tuki Kreikalle ja Kyprokselle sivuuttaa Turkin ”lailliset oikeudet” alueella. Maan mukaan unionin jäsenmailleen osoittama tuki on itsessään lähde jännitteille.

Turkin ulkoministeriön edustaja Hami Aksoy sanoi tiedotteessa Turkin painottavan keskustelun ja diplomatian tarvetta. Hänen mielestään EU:n päätös tukeutua pakotteilla vihjailemiseen, ei auta ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia, vaan sen sijaan lietsoo entisestään Turkin päättäväisyyttä.

– Jos EU haluaa löytää ratkaisun itäisellä Välimerellä, sen tulisi toimia puolueettomasti ja olla rehellinen sovittelija, Aksoy sanoi tiedotteessa.

Turkki ilmoitti tiistaina olevansa valmis neuvottelemaan Kreikan kanssa, kunhan Kreikka ei aseta neuvotteluille minkäänlaisia ehtoja.

